Polestar已获得其旗舰 SUV Polestar 3 长续航单电机车型的官方续航认证。

经认证的 WLTP 续航里程高达 438 英里（WLTP），这意味着这款全尺寸 SUV 拥有同级别车型中最长的续航里程。入门级Polestar 3使用与双电机版本相同的 111 kWh 电池组，提供相同的 250 kW 峰值充电能力，可在 30 分钟内以直流电充电 10-80%。

由于该车型的单一选项和包装结构，客户可以进一步个性化他们的长距离单电机 Polestar 3。买家可以从六种外观颜色、五种内饰和四种车轮选项中进行选择，包括作为 Pro Pack 一部分提供的全新 21 英寸合金车轮。

该款车型还提供单一选配，例如配备杜比全景声 (Dolby Atmos) 的卓越 Bowers & Wilkins 25 扬声器音响系统、Bridge of Weir 动物福利保护 Nappa 皮革和 130 万像素 LED 大灯，这些均在双电机车型上提供。

作为高性能品牌，长续航单电机保留了长续航双电机版本的所有特点，让其成为一款如此引人入胜的车型。乘坐舒适性和控制性由先进的被动减震系统管理，该系统采用液压回弹停止 (HRS) 和频率选择性减震 (FSD)。因此，长续航单电机 Polestar 3 模拟了双电机车型的动态特性。

该电机专门驱动长距离单电机 Polestar 3 的后轴，产生 220 kW 和 490 Nm 的扭矩，这意味着该款车型可在 7.8 秒内从 0-62 mph（0-100 km/h）加速。制动力同样重要，因此 Polestar 3 长距离单电机使用与 Polestar 3 系列其他车型相同的 Brembo 制动系统。