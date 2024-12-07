在2024年汽车之家“有用的冬测”中，腾势D9和腾势Z9GT在混动车型的双温区实测中表现卓越，双双夺得第一名，展现出在50多款参与测试的新能源车型中显著领先的实力。腾势D9在低温区（5℃到15℃）的纯电续航里程达到了187.7公里，续航达成率高达129.4%；而在寒冷区（-20℃到-15℃），其纯电续航里程为122.2公里，续航达成率为84.3%，全面超越同级车型。腾势Z9GT在低温区的纯电续航里程为173.8公里，续航达成率为108.0%；在寒冷区，其纯电续航里程为135.4公里，续航达成率为84.1%，同样表现出色。

显然，这和比亚迪在技术上积累的工程师精神吻合，每一份数据背后都是技术的探索。作为“D级科技豪华旗舰GT”，腾势Z9GT自上市以来已连续七周稳居30万起售新能源豪华轿车销量第一，以其科技与豪华的结合，迅速颠覆了传统豪华GT市场。腾势D9则连续两年获得MPV销量和保值率双第一，累计销量突破20万，持续改变MPV市场的格局。腾势汽车依托比亚迪在新能源领域的领先技术，特别是创新的电池热管理技术，确保电池系统在极端低温环境下的高效运行。同时，DM-i超级混动技术显著提升了电池在低温下的续航能力，为用户提供更长的续航和更安全的驾驶体验。