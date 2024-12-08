现代汽车集团 Metaplant America (HMGMA) 与 Glovis America 合作，部署了现代 XCIENT重型氢燃料电池电动卡车，用于清洁物流运营。最初将共有 21 辆 XCIENT 卡车投入运营。

这项行业领先的举措代表着现代汽车集团在减少碳足迹和积极推动日常物流业务可持续实践方面的领导努力迈出了重要一步。零排放氢燃料电池技术的使用将展示现代汽车集团对负责任的环境管理的持续承诺。

这些现代 XCIENT 氢燃料电池 8 级重型卡车将每天将 HMGMA 地区供应商的汽车零部件运送到 Megasite。在初始部署期间，XCIENT 卡车将在供应商和现场整合中心之间运输零部件，之后这些物流将扩展到更广泛的供应商网络。21 辆 XCIENT 车辆将占 HMGMA Glovis America 卡车车队的三分之一以上。

XCIENT燃料电池卡车配备两个 90 千瓦氢燃料电池系统（总功率 180 千瓦）和一个 350 千瓦电动机。其总组合重量最大为 82,000 磅，即使满载，每次充电也能提供超过 450 英里的续航里程。

今年早些时候，现代汽车集团在 CES 上宣布推出其新的氢能价值链业务品牌 HTWO。HTWO 涵盖了集团的业务和附属公司，涵盖了从生产和储存到运输和利用的整个氢能价值链的每个阶段。HTWO 代表着“氢能”和“人性”，这是现代氢能业务的两大支柱。

现代汽车北美公司商用车和氢能业务开发高级副总裁 Jim Park 表示：“HMGMA 在物流和运营中部署 XCIENT 是 HTWO 的主要举措之一。这体现了我们的战略和愿景，即展示闭环氢能物流生态系统并提高制造运营的环境可持续性。”

现代汽车公司与 Glovis America 的合资公司 HTWO Logistics 还将在 Megasite 安装移动加氢站，以实现高效加氢。目前正在为 Megasite 开发氢气生产和加氢站，并将于稍后公布。