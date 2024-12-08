科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.12.02-2024.12.08）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

今年，人工智能仍然是科技领域的一大主线。并且毫无疑问，面对即将到来的2025也是如此。而在迎来了NVIDIA加码后，对本栏目近期的另一位常客“越南”来说，基于人工智能，这片新兴市场也正不断吸引着外界的关注。

本周早些时候，报道指出，NVIDIA已同越南政府签署协议，将在该国建立一个人工智能研发中心。同时，伴随着这个研发中心的开设，NVIDIA也将通过建设AI基础设施、提升越南AI专家数量和支持AI初创企业的举措来推动越南的人工智能发展。

于此，再加上NVIDIA此前对于越南的多次探索（及合作），这家站在风口浪尖的行业巨头显然对越南有着深厚的期待。

当然，越南之所以取得如此关注也不难发现。正如NVIDIA在此次合作的新闻稿中写到，近年来，得益于技术进步、政府支持以及人工智能与各行业的进一步融合，越南人工智能市场不断增长。同时，自2021年以来，越南将人工智能发展作为其数字化转型战略的一部分，以此促进人工智能生态的创新和构建、并将该国定位为该地区研发领域的领导者。

再加上半导体产业链的不断汇聚以及该国庞大且成本相对较低的技术人才基础——数据指出，越南拥有超40万涉及软件开发、网络安全、数据科学等领域的专业IT人员，尽管当下正值起步阶段，至少在人工智能产业的基础层面，越南具备了相对完善的发展所需条件。

回到当下。有观点预测，今年期间，越南人工智能产业的市场规模有望达到7.53亿美元。并且到2030年，这一数字有望提升至34亿美元，实现28.6%的复合年增长率。接下来，随着人工智能新潮的进一步起伏，或许正如《投资越南》的几期嘉宾们所期待的那样，在世界的舞台剧本中，越南有望通过人工智能留下不可忽视的一笔。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

印尼拟提高该国智能手机本地零部件要求：据路透社报道，印度尼西亚工业部副部长 Faisol Reza 周二表示，该国计划提高在本国生产和销售的智能手机的本地零部件要求，此举旨在推动国内制造业发展。Reza 并未透露这一政策的具体实施时间，称政府目前仍在对相关细节进行评估。

为解除iPhone 16销售禁令，苹果或将把印尼投资承诺提升到10亿美元：作为印尼iPhone 16系列设备销售禁令的最新进展，据外媒援引印尼方面消息指出，印尼政府已经在近期收到了苹果10亿美元的投资计划的提报。

印尼投资部部长Rosan Roeslani在本周二表示，印尼政府和苹果已经确定了“第一阶段”的支出金额。并且，该政府预计将在一周内收到苹果的书面承诺。

NVIDIA将在越南开设AI中心：据外媒报道，NVIDIA已同越南政府签署协议，将在该国建立一个人工智能研发中心。

据悉，该项目将携手Viettel Group的一座数据中心（Viettel Group为越南国有电信运营商）共同推进越南发展先进AI技术。此外，NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋也指出，NVIDIA将通过建设AI基础设施、提升越南AI专家数量和支持AI初创企业的举措来推动越南的人工智能发展。

新加坡竞争监管机构批准EQT对PropertyGuru的收购：据媒体报道，新加坡竞争监管机构已批准了EQT对当地房地产门户上市公司（在美国上市）PropertyGuru的收购提议。新加坡竞争和消费者委员会在上个月咨询公众后表示，该交易“不太可能大幅削弱新加坡数字房地产广告服务市场的竞争”。

相应的，今年8月份，PropertyGuru曾表示，其将被投资机构EQT Private Capital Asia以11亿美元收购，并实现公司的私有化。

淡马锡成立全资私人信贷平台，初始资金100亿新元：新加坡国有投资机构淡马锡周五宣布，将成立一个全资私人信贷平台，初始资金约为100亿新元。淡马锡在一份声明中表示，该平台的初始投资组合将由直接投资和信贷基金组成。据介绍，该投资组合将由一支约15名专业人士组成的团队管理，平台将由Nicolas Debetencourt领导。

NTT DATA在马来西亚收购土地用于建设新数据中心：据悉，日本IT服务巨头NTT DATA 正于马来西亚收购土地用于建设新数据中心。报道指出，NTT DATA拟收购Gelang Patah地区的一块面积为68.5英亩的土地。该区域将由六栋专用建筑组成，提供约290MW的IT负载能力。据介绍，数据中心的首座建筑的初始容量为48MW，计划于2027年4月投入使用。

观点&观察

机构：马来西亚科技行业的盈利前景危机并存：银河海外（CGS International，中国银河证券海外业务新品牌）在近期发布的报告中指出，在美国新总统上任后的潜在贸易&工业政策转变、马来西亚货币兑美元汇率走强、消费电子产品需求复苏乏力等因素的影响下，马来西亚科技行业的盈利前景可能将因此面临下行风险。

人工智能热潮下，治理需求在东南亚日益凸显：德勤在一份调查报告中指出，在东南亚，超过70%的年轻员工和学生群体已经使用了生成式人工智能技术/产品。不过，在另一份报告中，德勤方面表示，仅有不到三分之二的东南亚受访者认为，其组织中的员工具备负责任地使用AI解决方案所需的技能和能力。

投资越南｜在越南，这些会务活动能帮你进一步了解当地科技生态：现阶段，伴随着越南科技生态的快速发展，当地的科技活动也正展现出更加活跃的一面。这些活动不仅为越南企业家和科技爱好者们提供了一个进一步与国际接轨的舞台，并且也在不断推动越南科技行业和经济领域的进步与发展。