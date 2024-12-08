EX30可能是沃尔沃有史以来最小的 SUV，但它也是沃尔沃在汽车安全领域长期享有的领先地位的骄傲标志。

事实上，EX30 在最新一轮的欧洲新车安全评鉴协会 (Euro NCAP)安全测试中获得了最高的五星评级，这证明了这款小型全电动 SUV 能够在繁忙的城市环境中照顾到您和他人的安全。

Euro NCAP 是欧洲领先的独立汽车安全评估计划，帮助客户对市场上汽车的安全性能做出明智的决定。

“虽然我们设计的汽车在现实世界中始终是安全的，而不仅仅是在安全评级上表现出色，但这一结果凸显了 EX30 强大的安全资质，”我们的安全中心负责人 Åsa Haglund 表示。“通过打造一款小型 SUV，EX30 可以照顾您以及繁忙城市街道上的其他交通参与者，我们将城市安全提升到了一个新的水平。”

沃尔沃EX30 的安全性与瑞典汽车一样出色。它采用了 50 多年来通过研究真实事故获得的独特安全知识开发的安全系统，旨在帮助在真实事故中保护驾驶员和乘客。它通过现代约束技术以及满足沃尔沃开创性内部安全要求的结构设计来实现这一点。这些雄心勃勃的要求通常超出了官方测试要求，旨在让沃尔沃汽车为各种真实场景做好准备，而这些场景有时可能比标准化测试复杂得多。

除了沃尔沃一贯的高安全防护标准外，EX30 还配备了一套先进的主动安全功能，旨在帮助您避免和减轻碰撞或风险。例如，先进的驾驶员警报系统是标准配置，可在您状态不佳时提醒您。

在城市中，EX30 的十字路口自动刹车旨在帮助您防止或减轻十字路口事故。如果另一辆车突然从您前面穿过，自动刹车干预功能旨在让车辆停下来。

EX30 还配备了开门警报。每当您准备在路过的骑车人面前开门时，它都会通过视觉和音频提示（如果激活）向您发出警告。所谓的撞门事件是造成大量骑车事故的原因，开启开门警报后，可以帮助减少此类事故。