苹果宣布，计划于 2025 年夏季在沙特阿拉伯开设在线商店，提供全系列产品、服务和阿拉伯语支持。

从 2026 年开始，苹果将在沙特阿拉伯开设几家旗舰零售店中的第一家，为当地消费者提供更便捷的购物体验。其中，苹果计划在联合国教科文组织世界遗产地迪里耶开设一家标志性零售店。

苹果 CEO 蒂姆·库克表示：“我们的团队期待着与当地客户建立更深厚的联系，并通过苹果的最佳产品帮助沙特人民探索他们的激情、发展他们的事业，并将他们的想法提升到新的水平。”

据了解，苹果的零售扩张建立在其在沙特阿拉伯的投资基础上，包括 2021 年与沙特政府、Tuwaiq 学院和诺拉公主大学合作在利雅得推出的该地区首个苹果开发者学院。该学院为有抱负的程序员、设计师和企业家提供世界一流的培训，为他们在沙特阿拉伯不断增长的应用程序经济中就业做好准备。

近 2000 名学生已完成编程课程，并正在为国内和全球观众在 App Store 上发布应用。苹果正在通过学院计划和合作伙伴关系扩大学习机会。今年夏天，苹果举办了沙特阿拉伯首个男女同校的苹果基础课程，为期一个月，重点是编码、应用开发和游戏开发。苹果计划扩大男女同校基础课程的规模，下一批课程将于 2025 年春季开始。

苹果称，自 2019 年以来，沙特阿拉伯开发人员的收入增长了 1750% 以上。

此外，随着本月早些时候新地铁的开通，利雅得成为全球第 250 多个可以使用 Apple Pay 搭乘公共交通的城市。