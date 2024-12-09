长安启源E07是一款特立独行的车，这款车的设计不是从单一形态出发，而是融合了多个使用场景，用车模式可以切换。这款车提供了增程版车型和纯电车型供消费者去选择购买，本文体验的是纯电版车型。

先来看下外观设计。启源E07的尾厢设计独特，能够根据客户需求灵活切换封闭与敞篷模式。官方称之为“星际开合穹顶”。在闭合状态下，E07展现出一款普通SUV的外观，适合日常驾驶和家庭出行。而当尾厢开启时，车辆则“变形”为一款功能性更强的皮卡，提供更大的空间和灵活性，满足不同场景的需求。这种创新设计不仅提升了车辆的实用性，也为用户带来了更多选择，适应多样化的生活方式。无论是城市通勤还是户外探险，启源E07都能轻松应对。

通过这种独特的尾厢设计，启源E07在SUV和皮卡之间架起了一座桥梁，展现了其在汽车设计上的前瞻性与灵活性。前排的乘员舱和后面的货斗之间是有升降玻璃进行阻隔，装载空间也非常充裕。后备箱打开盖板之后，底部还能有不少储物空间。值得一提的是，前车灯中间部分可以自定义显示文字，官方将其称之为社交达人功能，或许可以和别的车型或者路人互动。

从后部分来看，可以通过智能折叠隔断+电动隔断玻璃，这就相当于“一室一厅一露台”的百变空间，可以常规载客载物，也能打开穹顶变成星空大床房，或是将桌椅搬上尾厢，成为专属露营景观位，当然也能放下多辆单车，和家人轻松享受“4轮+2轮”的惬意，车尾上方的电动盖板可像天窗一样完全打开变成皮卡造型。在户外也能应付很多使用场景，同时还配置了取电的口，可以在露营的时候接一些小电器。

长安启源E07纯电款性能基本符合家用和轻越野需求，最大 600mm的涉水能力，0.237cd风阻表现。纯电版标配800V高压快充平台，三个版本的纯电续航里程可供选择，足够满足日常的通勤代步需求。当然，如果你还有更长里程需求也有增程版供选择。

在前面座舱部分，行车信息通过HUD功能显示，行驶过程中只要盯着前方路面就能看到比较清晰的行驶信息。中控台配备了15.4英寸中控屏，内置8155车机芯片，并在副驾头顶隐藏一个12.8英寸折叠屏，通过语音助手即可唤醒打开或收起，还支持化妆模式。车机方面，长安启源E07搭载了Tops OS车载智能系统，支持HUAWEI HiCar互联、面部识别、卫星导航系统、手势控制功能、可见即可说等功能。

在内部空间方面，其轴距达到了3120mm，这样的尺寸参数也表明了车内空间足够。后排的乘坐空间比较大，身材高大的人也能兼顾。该车采用了零重力座椅模式，不仅提供了多向座椅调节，并支持腿托调节功能。除了入门的Air智能版之外，长安启源E07全系标配前排加热、通风、按摩功能，后排也标配加热、通风功能，所以舒适性还是有保障的。为了提升质感，使用了大量皮质包裹细节上加入了金属镀铬饰条进行点缀，内饰的颜色可以选，后排座椅一点不足的是受限于后面的玻璃隔断不能再往后倒。

再来看下智能辅助驾驶部分。长安启源E07车用辅助功能将L2级辅助驾驶、自动变道辅助、自动泊车、循迹倒车列为系列基础标配。中高配车型提升更多，加装高速路段导航辅助驾驶，另提供城市路段选配，当然这样的智驾能力还需要后续的不断OTA升级才能满足用户的需求。为了提升底盘表现，加入了智能魔毯悬架，具备高低可调、软硬可调、静态自找平、动态自适应能力。

总的来说，这是款比较独特定位的车型，启源E07的尾厢可以根据客户的需求任意切换封闭/敞篷模式，兼顾了可露营可越野的使用场景，空间大还舒适，甚至有时候能应付一些运货的需求。在面对如今设计功能同质化严重的新能源汽车市场，启源E07创造了有别于别的车型的风格，将不同车型的热点相结合，可谓独领风骚。在安全上，全车装备9个安全气囊，车身铝合金+高强度钢占比90%，采用金钟罩电池，CTV车身电池一体化技术，有一定的保障。现在就是看市场有没有这部分的小众群体来购买，因为特斯拉的CyberTruck短期内是不会出现在中国市场，所以这款车就成为了一个值得看的亮点。至于会交出什么样的成绩，只能等待市场给出答案。