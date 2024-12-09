动点出海获悉，总部位于越南胡志明市的B2B食品电商平台Kamereo宣布，已于近期获得了一笔780万美元的B轮融资。

据介绍，这笔融资住友商事、Inspire、SMBC Venture Capital、Mitsubishi UFJ Capital、Reazon Holdings以及部分个人投资者参与。融资后，Kamereo的总融资规模达到了超1500万美元。

作为本次新资金的用途，Kamereo表示，将会在接下来从加强产品供应、推出新服务/活动、开发产品功能等层面扩大平台在越南多个城市的运营，继而向越南全国扩张。相应的，现阶段，Kamereo的主要覆盖地区为河内和胡志明市。

Kamereo成立于2018年，自称为越南首家利用技术手段优化食品和饮料行业采购流程的B2B食品平台。同时，该平台也表示，已成为越南B2B食品供应电商市场中规模最大的参与者。

据悉，其平台上包含了超2000种产品品种，涉及蔬菜、水果、肉类、干货、饮品等多个类目。同时，Kamereo也表示，平台也已建立了连接越南南部和北部地区的日常冷藏运输系统，并计划未来在越南中部地区的各个城市建立物流和销售业务。

在市场表现方面，据Kamereo官网介绍，平台已同3000多家餐厅、咖啡馆、酒吧、酒店、超市等商业体和机构展开了合作，其准时交货率高达99%。

展望未来，Kamereo表示，越南食品供应链的市场规模达1000亿美元，并有望在未来五年实现超5%的复合年增长率。然而，该市场也缺乏具有领先地位的参与者，而平台希望取得这一地位。