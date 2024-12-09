据英国《金融时报》报道，字节跳动内部人士称，字节跳动创始人张一鸣虽然已卸任 CEO 一职，但他一直积极参与该集团的 AI 战略。

这些人士说，张一鸣亲自监督了从竞争对手公司招聘 AI 工程师和研究人员的工作。张一鸣在内部谈到了他的“通用人工智能”目标，即具有类似人类智能的系统。

报道还提到，一些业内人士对这一目标持怀疑态度，因为该公司对未来的技术发展下了几次失败的大赌注。他之前在游戏、虚拟现实和在线教育方面进行了巨额投资，字节跳动投入了数十亿美元，但最终却关闭或出售了他们的投资。

据多位了解招聘热潮的人士透露，字节跳动近几个月来吸引了顶级 AI 工程师和研究人员离开阿里巴巴以及零一万物和智谱等初创公司。它还创建并扩展了团队，以开发其大型语言模型和 AI 产品。

字节跳动正在向 AI 基础设施投入数十亿美元。据多位知情人士透露，在过去两年中，它已经购买了足够多的顶级 GPU 来构建先进的 AI 模型。

报道还称，在从竞争对手的芯片公司挖来领先人才后，字节跳动拥有一支致力于 AI 芯片的团队。据知情人士透露，该团队正在构建一个 AI 加速器专用集成电路（ASIC），这是一种用于机器学习的专用 AI 芯片，以谷歌的 Tensor Processing Unit 为蓝本。