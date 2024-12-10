哪吒汽车，曾经也是中国汽车市场一个活跃的公司。而如今，却走到了困境，如同神话中的哪吒一样，这家昔日造车公司也需要重拾一次荷叶莲花，来完成自身的重生。

哪吒最初销量得到认可

曾几何时，哪吒汽车在销量上是有一定地位的。2022年，哪吒汽车销量达到15.21万辆，夺得当年国内造车新势力销量冠军，让人刮目相看，同时行业也给予了比较高的厚望。但是，新能源车市场风云变幻莫测，次年哪吒销量便下滑至12.75万辆，同比下降16.16%。但即便如此，总销量还维持着一定的规模，对于其它厂商来说还算起步比较好。

时间转到竞争激烈的 2024 年度，今年8月，哪吒汽车全系整车交付1.1万台；9月，全系整车交付1.01万台。今年前9个月，销量为8.59万辆，同比下降12.13%。在日新月异的新能源车市场，这样的表现说明市场竞争力开始下滑，因为之前有着不错的开局，不进则表示退步了。行业开始当心哪吒的表现，尤其是在月度交付上。这时候哪吒官方则没有主动公布数据，而根据乘联分会公布的数据，10月哪吒汽车国内零售销量为6002辆，同比下滑40.32%。而这时候，还有一个数据略显安慰，出口1206辆，这是得益于其比较早在出海布局。

产品的迭代竞争力下滑

在如此市场表现之下，人们不禁要问，到底是什么阻碍了哪吒的表现呢？显然产品的竞争力和迭代布局影响到了哪吒在市场的销量，再加上市场其它对手的竞品给予了极大的压力。哪吒在最初的产品线中提供了哪吒U、哪吒V，甚至还有定位更为初级的N01，这样的车型在价位段上比较平价，其它车企也没有什么精品，哪吒在初期迅速走量，和定位中高端的别家产品拉开了距离，在销量上赢得了一定的成绩。

在后期，哪吒开始想要在利润上获得补益。就顺着推出了哪吒S、哪吒GT几款比以前初期定位较贵的车型。后续更新的车型进军的价格地带刚好是众企业争夺的白热化区域，哪吒的产品力放在市场里略显不足，同时之前的平价车型没能给自己走向中高端带来正向拉动。在这个阶段，产品的销量得到抑制。从现有产品矩阵来看，哪吒是下了功夫，但是由于市场给的空间不大，挤压之下导致产品无法在市场中获得有利地位。

市场压力造成内部混乱

随着市场带来的压力，哪吒的车型销量开始失速。在汽车行业，如果你的汽车销量在急需现金流阶段突然失去营收，对持续经营就会带来很多压力。对于传统汽车企业来说，虽然也会面临同样的问题，但是传统车企还有一定的沉淀可以维持。但对于哪吒来说，失去市场营收增速和规模，又没有足够的底子，就面临着巨大的危机，从而带来内部的混乱。

这就意味着，随着市场无法快速地卖出车子，哪吒的资金回收必然出现问题。资金链带来的问题就会在供应商处显现，产品部件就会供应不及时。于是多米诺骨牌效应出来，对于内部的组织和人员管理，也形成了冲击。陷入了资金、裁员、诉讼的多重困境。

12月6日，哪吒宣布张勇不再担任公司CEO一职，转任为公司的顾问；创始人、董事长方运舟将兼任公司CEO，直接领导公司的日常运营和战略规划。方运舟也宣布了推行全员持股计划、优化变革组织、业务聚焦等一系列改革措施。显然，哪吒希望借助这个契机走出困境。

出海业务成为重生支点

那么哪吒汽车是否完全失去了重生的机会了呢？或者说它还有什么地方可以做为支点，再度出发？出海或许是个答案。从产品线来看，新哪吒X、哪吒L、哪吒S猎装等产品在国内虽然被卷的有些难，但是在海外还是有其竞争力的。哪吒汽车在之前积极响应“一带一路”倡议，在东南亚等海外新兴市场形成了一定的先发优势。哪吒汽车海外业务也得到了来自南宁产投的供应链金融支持，后者帮助哪吒汽车全面统筹、组织在南宁基地的原材料采购、生产、物流，KD件出口等业务，这也算是一个支撑。

根据官方的信息，作为新势力中出口国家最多的车型之一，哪吒X已在全球7个国家成功上市，并在泰国、马来等海外细分市场销量名列前茅。今年9月，哪吒汽车以16%的市占率稳居泰国纯电汽车上牌数全球品牌第二。特别是在刚过去的10月，哪吒X斩获泰国市场纯电SUV上牌量第一名，同时哪吒汽车位居泰国新能源乘用车上牌量第二名。这样的出海表现，就为哪吒重回生路提供了重要的支点。如果生产运营能够回到正轨，起码海外是个不错的支点。

稳健经营是生存的基本

在神话故事里，师父太乙真人为了使哪吒复活，用荷叶莲花做骨骼肌肉，最终使哪吒起死回生。当然神话归神话，只能是个隐喻，对于哪吒来说，要争取一个重生的机会，就必须稳健经营，和荷叶莲花的形容一个样子，就是让自身强壮起来。

企业精简架构、优化成本是肯定要做的。在国内市场上要精耕细作，同时，在产品线上，也要精打细算，讲究节奏和竞争力，对于旧有的市场存量车型，要尽快恢复支持。对于还没有交付的产品，要想办法保质保量供应。当然，海外市场也是很关键的战役，之前哪吒汽车市场已覆盖40多个国家或地区，包括东南亚、中东、西亚、拉美、北非，这是一笔巨大的经验和财富，如果能够善加利用，对于哪吒未来的生存和发展至关重要。