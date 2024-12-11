真我宣布Neo系列正式独立，定位更懂年轻人的电竞旗舰，同时发布系列首款新品——真我Neo7。真我Neo7搭载价位段最强处理器天玑9300+、首发7000mAh泰坦电池，这个电量确实让人有种带着充电宝的满足感。

得益于天玑9300+的全大核CPU架构、3.4GHz最高主频以及4nm工艺三大优势，使得真我Neo7在重负载游戏下能获得更极致、更高能效比的电竞体验。真我Neo7搭载旗舰级通信系统——苍穹通信系统2.0。此次，真我联合宁德新能源打造7000mAh泰坦电池，全面革新电池技术、打造了集超大容量、超轻薄、超安全、超耐久于一身的超高密度电池。通过折叠电路板创新设计，将厚度降低30%，成功将7000mAh装进仅有8.56mm的机身内。与上一代相比，真我Neo7增加足足1500mAh的容量，而机身却减薄将近0.1mm。首销用户如果4年内电池容量小于80%，就可免费换新电池。

真我Neo7实现IP69+IP68满级防尘防水。至高可实现2米+30分钟的防泡水，以及防高温、防高压水喷射。真我Neo7首发铠装防摔架构，升级了机身四角的强化设计、内部缓冲材料填充以及手机主板上的高强度金属，更大程度提升了抗造的性能。系统方面，全面焕新的realme UI 6.0，加入AI传送门2.0、AI通话、AI录音摘要、AI去拖影、AI消除2.0等功能。