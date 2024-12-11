动点出海获悉，总部位于新加坡的员工管理平台Omni HR日前表示，已经完成了一笔740万美元的融资。

据了解，这笔融资由Picus Capital领投，Alpha JWC Ventures、January Capital、Ratio Ventures参投。融资后，Omni HR的融资总额已达到980万美元。

根据声明，Omni HR表示将会用这笔资金推动自身在亚太地区的发展，并进一步提升其本地化力度。

Omni HR成立于2021年，旨在通过其SaaS平台帮助企业自动化处理人员招聘&入职、团队绩效管理、跨国工资单管理等人力资源场景。

据介绍，作为该平台的特点之一，Omni HR表示，平台专为亚洲多国及地区适配了本地化调整——平台不仅支持多种语言，同时也会制定符合当地要求的薪资系统，并与了解本地区情况的人员合作。

在市场表现方面，目前，Omni HR正为亚洲地区的数百名客户提供服务，最终涉及用户遍布79个国家和地区。

作为本次融资的背景，有数据指出，2023年至2028年期间，亚太地区人力资源科技（HR tech）市场领域的复合年增长率预计将达到9.1%，并有望从2022年的55亿美元提升至97亿美元。