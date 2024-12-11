前身为 Twitter 的 X，最近上线了旗下 Grok AI 聊天机器人免费版，非付费订阅会员每 2 小时只能发送 10 条信息，单日最多分析 3 张图片，其使用模型是 Grok-2。

根据我们的测试，Grok 免费版针对中文回应还算流畅，文字生成图片的表现也尚可。

要想使用 Grok 非常简单，只需在 X 的菜单页面选择 Grok 就行。在问题下方，它同样会像大多数 AI 助理一样显示参考来源；结果下方可以选择直接分享到 X 私信或者重新生成。

AI 问答

AI 搜索与应答方面，免费版的表现如下：

除了选择 Grok 2 beta 模型之外，还可以勾选趣味模式，让它更具幽默感，比如你可以让它讲笑话：

AI 文生图

Grok 免费版生成的“小猫钓鱼”图片从观感上来说还算比较自然。而有关“米老鼠和钢铁侠打架”的图片，其中肯定有侵犯版权的风险就是了——而且都是迪士尼家的……自己娱乐一下就好，切记不要用作商用。

AI 图片分析

我们让 Grok 分析一张马斯克的照片，结果它根本没认出这是大老板（或许对于 AI 来说有难度）。有关背景、氛围、色调和光线的分析倒是有模有样。

总结

开放免费版，让用户尝尝鲜，再决定是否花钱订阅以获得更高级的功能，这做法值得肯定。但体验过后我们发现 Grok 还是存在一些不足，比如文生图还是存在不可避免的版权问题等。如果你只是在刷推（X）的时候想顺手问 AI 几个问题，那么相比其他 AI 助理 Grok 确实更方便。