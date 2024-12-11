小米正式发布了全新的YU7电动SUV车型，这款车和原来的SU 7 组成了YU SU（玉树，笔者这里以谐音比喻，不是很标准，具体怎么读要以官方为准）组合，对于小米自身来说，当然认为YU7玉树临风，但中国市场是个风浪很大、竞争异常激烈的车市，要想起舞的好看，需要万全之策。

产品外观到位，内部细节配置还有待披露

首先是YU7电动SUV 的外观，正如之前网络上所预料的那样子，这款车神似某款高端车型。这种风格的某种借鉴不是第一次为之，为小米第一款SU7 带来了不错的市场认可度。初看YU7的外观，它在前脸和后部车灯部分的设计，让其和第一款车形成了一定的家族辨识度。前端可以看到小米的标识，后面则是字母小米。当然在细节上也做了一些区分，但至少开出来，可以看出是兄弟姊妹车型，有着基本统一的风格。

而这次小米的第二款车型杀入的领域是中国市场最炙手可热的SUV类别，在这个类别里，常年都有着不错的销量，因此小米YU7 无疑将会面临巨大的竞争，但同时也意味着机遇，就是出货量可能也不少。从外观上来说，前部分线条有一种俯冲的运动曲线，后部分则是比较敦实的肌肉感，充电口在后部。这样的设计风格，显然会让人想到这是款运动风格的车型。按照小米第一款车型的操作手法，有可能后期会在配置上做一些布局，既能通过特定版本照顾到一些运动爱好者，又能想办法吸引到一些家庭或者小两口的用户群。当然，最终要等小米放招，但正常来说这个车型的用户群也是多样化的，要做一些兼顾。

再来看下身材尺寸，从工信部公布的数据来看，YU7 车长度为4999mm、车宽 1996mm、车高则不算太高，1600mm。这样的设计风格，也让人可以产生一定的判断，那就是这款车会赢得不少女性用户的青睐。而事实上，虽然看过去不算很大，小米的SU7 在之前购买群体中女性用户也不小。YU7 有一定的曲线，又兼顾了力量感。而它的轴距和SU7 一样，都是 3 米。三维数据也依然显示出这是款较为运动的车型，在风阻系数上应该会有不错表现。而差不多的底盘尺寸，可以让这两款车共享一些产品部件和供应链，在大规模出货后，对于成本控制是个非常友好的设计。

当然，现在外观图还可以看到两款车在把手设计上略有不同，SUV 采用的是全隐藏设计。但是根据之前小米公布的专利，这个里面是个机械结构，不需要电驱动组件。这样，在一些极端情况出现断电，也能正常打开。当然最终的实现原理还有待官方解密，这样的设计也使得车型腰部线条显得更为流畅。

轮毂部分，通常是用来分辨车辆配置的。当然标配和选配是有区分的，高配车型也会在轮毂上做出变化。从工信部发出的图片可以看到，分别为19寸、20寸和21寸可选，样式目前看是 2 种，分别对卡钳的展示略有不同，如果你是喜欢运动的用户自然会选择卡钳露出轮毂来显示自己的喜好。内饰部分，官方没有透露更多信息，但大概率会沿用SU7 风格的座舱设计。

动力部分，没有悬念是宁德时代供货。申报车型是前后双电机的组合，电机制造企业为苏州汇川联合动力系统股份有限公司，前220kW+后288kW，极速能达到253km/h。三元锂离子电池，马力综合会比SU7 高一点。但考虑到这是个更大的车型，车重也会大一点，所以续航能力应该和SU7 差不多，最终的表现还有待官方揭露。如果没有意外的话，电池部分应该会采用宁德时代较为新的产品线。因为距离上市还有几个月，有更充足的适配时间。

明年对手林立，小米产品及认可度有基础

对于YU7 来说，还有差不多半年的时间上市。雷军的意思是希望YU7测试车可以尽早拆除重伪装，有助于小米做更全面、更细致的长时间大规模测试，来确保产品质量，做出更好的产品。当然，在第一款车的时候，发售初期，小米也碰到了一些细节上的问题，这次是想用更多的时间打磨产品，当然也需要时间准备其它辅助事项。

不过明年的中期，整个汽车市场会是另一番景象。估计到时候大部分车企的车型也会迎来一些迭代和更新，对于小米来说产品的细节就很重要。而如何让YU7 显得在产品上丰满，有力度，之前SU7 积累的产品经验，应该有望得到应用和调整。但好在，SU7 已经为小米打下了第一个攻坚战，今年迄今为止平均每月零售销量为1.3万辆，与特斯拉Model 3相当，自2024年10月以来每月销量超过2万辆。小米仅用230天就达到了100,000辆的目标，远早于计划。同时SU7 在女性用户的争取上有不错的基础，很多小红书用户可以看到SU7 的影子。而现有市面上的同类别车型设计风格，还没有一款和小米有着相同的类比，这或许又是场取巧之战。

产品的吸引力需要多种能力加持，这里面当然少不了智能驾驶。小米之前公布了小米端到端智驾新名字：HAD，意味着小米智驾进入新阶段。还有视频语言大模型，人机交互会更流畅。当然小米现在没有说到YU7 的智能驾驶能力，不过这在未来应该是必备的一个产品吸引力。

产能必须充足，还有待市场给出最终答案

我们知道，小米在发布SU7 之后，经历了一个产能爬坡的过程。产能爬坡是热销产品发布之后必须要经历的一个阵痛，想要规避，就必须要提前做好布局。否则的话，一旦产生爆单情况无法及时交付，对于市场运营来说压力就比较大。在之前其它车企甚至出现过因为等不及，转订单到别的品牌的情况。

根据目前的情况来判断，在产能方面小米的工厂一期的产能为15万辆/年，从6月起开始双班生产，把实际的产能增加到2万辆。当然这是个超负荷运转，需要极强的运作能力。二期工厂的规模要比一期大20%左右，二期工厂也是为YU7 而来，所以在产能上一定要确保充足，必须两个工厂同期正常运作才能保证运营需求。当然，有了第一款车的良好运作，在供应链的支持上，小米应该有经验面对大批量的需求冲击。

总得来说，小米新YU7 预期销量不会差。当然半年之内会发生很多事情，竞争对手也会拿出新的产品，市场的价格维度也会发生变动。中国市场是全球竞争最激烈的车市，想要在这样的风浪中保持挺拔的身姿，自然是不容易。在这个过程中，自身的产品要强大是硬道理。至于会交出什么表现，市场会给出答案。