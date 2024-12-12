OpenAI 已证实其人工智能聊天机器人 ChatGPT 目前正经历全球范围的宕机，导致用户无法使用。这一问题也影响了 iOS 18.2 与 Siri 的集成功能。

据 OpenAI 称，该公司已查明宕机原因，并正在积极进行修复。虽然他们的目标是尽快恢复 ChatGPT 的功能，但尚未提供具体的恢复时间表。许多用户在尝试访问该服务时遇到随机错误消息，在某些情况下，用户甚至被强制退出应用程序。

今天早些时候发布的 iOS 18.2 正式版为 iPhone、iPad 和 Mac 用户引入了新功能，包括 Siri 与 ChatGPT 的集成（国内用户暂时无法使用），这使得用户可以直接通过 Siri 界面与 OpenAI 的聊天机器人进行交互。然而，由于目前的宕机难题，对于一些已更新到最新系统的用户来说，此功能也受影响无法正常工作。

虽然 OpenAI 没有提供有关宕机的任何细节，但一些人推测，今天的宕机是由大量 iOS 用户涌入体验新的 ChatGPT 集成功能造成的。

值得注意的是，iOS 用户可以通过 Siri 免费与 ChatGPT 互动，而无需 OpenAI 帐户。苹果还允许用户直接从 iOS 的“设置”应用程序订阅 ChatGPT Plus，以便他们使用付费功能。