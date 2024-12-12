苹果宣布，随着 iOS 18.2、iPadOS 18.2 和 macOS Sequoia 15.2 的正式发布，今日起，Apple Intelligence 开始扩展语言支持，支持澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的本地化英语，标志着该功能在这些国家正式上线。据悉，这是 Apple Intelligence 首次在美国以外的地区推出。不过因为审批的关系，目前国内用户暂时无法使用所有 Apple Intelligence 功能。

目前，Apple Intelligence 兼容 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、所有四款 iPhone 16 机型、所有搭载 M 系列芯片的 Mac、所有搭载 M 系列芯片的 iPad，以及配备 A17 Pro 芯片的最新款 iPad mini。

在 iPhone 上，首批 Apple Intelligence 功能已于 iOS 18.1 中推出，主要功能包括用于总结和校对文本的写作工具、信息和邮件应用中的建议回复、通知摘要等。iOS 18.2 则新增了更多 Apple Intelligence 功能，包括用于创建自定义表情符号的 Genmoji、用于生成图像的 Image Playground、与 Siri 集成的 ChatGPT 等。值得一提的是，iPhone 16 机型在运行 iOS 18.2 时，还将独享一项名为“视觉智能”的新功能，用户可以通过相机控制按钮快速识别周围世界的物体。

Apple Intelligence 将持续扩展其语言支持范围，苹果称，中文、英语（印度）、英语（新加坡）、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语和越南语等更多语言支持将在未来一年中陆续推出，首批语言支持将随软件更新于 2025 年 4 月发布。