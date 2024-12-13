再不来，就说不过去了。做为电动车市场的代表车型，不改款难以应付如此“卷”的局面。

Model Y多年没有更新，吸引力下降

现在为止，Model Y依然是这个星球上最热卖的电动车之一。要谈Model Y 就必然要谈下这款车的历史，以及它的市场表现。这里没有夸耀它的意思，只是描述下这款车在全球的一些客观市场表现，可以让我们知道这款车现在处于一个什么样的市场地位。

特斯拉Model Y是特斯拉推出的一款紧凑型电动跨界休旅车，当然它最初的定位是这样的，后面为了迎合市场的需求，也加入了第三排座椅可以最高容纳 7 个人坐，但这仅仅在一些特定市场提供。它于2019年3月发布，于2020年1月在费利蒙的特斯拉工厂组装，并于3月13日开始交付。随后，随着时间的推移，它在世界上多个地区生产，包括中国上海。特斯拉的Model Y 直到 2021 年才开始在中国本土交付。从本质上讲，这是一款超过 5 年的老车型，尤其是在电动车日新月异发展的今天。

极简的风格一直是特斯拉秉承的理念

当然，Model Y在设计制造的初期就把安全放在第一位，它在美国国家公路交通安全管理局的碰撞测试中获得五星安全评级，在正面碰撞、侧面碰撞和翻车情况三个测试中，均获得了五星安全评级。在多个市场的评级中，也获得了比较好的安全成绩。另外，Model Y 的设计一下子看过去好像也没什么新奇之处，但它似乎在多个立体的维度获得了一定的平衡表现，这也使得它在市场上获得了用户认同。

再来看看Model Y 在几个重要市场的客观表现。在中国市场，Model Y全年交付量排在前列，单一车型获得了市场的认可。在一些国家，ModelY是全年卖得最好的车：挪威市场，连续两年夺冠，帮助当地电动车渗遗率达90,6%；瑞典市场，Model Y超出第二名燃油车沃尔沃3000多辆；丹麦市场，Model Y打破丰田卡罗拉保持了37年的纪录；芬兰市场，Modei Y经常是月类销售最好的车,也是全年卖得最好的SUV；在冰岛市场，打破了燃油车保持了33年的纪录；在美国本土市场，特斯拉斩获电动车市47%的全年市场份额，电车销量是老牌车企福特和通用总和的3.7倍。Model 3/Y也是美国最受欢迎的二手电动车TOP2；同时在欧洲市场成为十五国绿色出行首选，斩获17.6%的市场份额；意大利、西班牙市场，Model 3/Y包揽冠亚军；荷兰Model Y销量是第二名沃尔沃的2倍多。当然以上只是一个客观的市场表现，也只有这样的表现，才让特斯拉躺在Model Y功劳簿上持续卖了这么多年。

但五年时间过去了，五年会发生很多事情。Model Y的销量已经看不到最初的冲劲，现在的市场增速开始下滑。而兄弟车型Model 3早前也做了改款。所以消费者也开始等待新版本的Model Y。当然，在这过程中，竞争对手已经如雨后春笋一样成长起来。他们有着更豪华的内饰，更加吸引人的外观，对于Model Y 来说，吸引力肯定有所下降。

新版本的Model Y 必须做一些改变

网络上关于Model Y升级版的各种传闻和猜测已经很多了。特斯拉是一家对车型升级时候改变比较克制的车企，这一点可以从焕新版Model 3 的升级中看到。所以，我们也会看到类似的改变，不会是一种大改动。外观上我们不多说，特斯拉正倾向于更简洁、更低调的美学，这也是其反倒吸引人的一个点。

在性能上，应该来说，第一升级肯定会来自于电池动力组。根据多方面的消息，特斯拉会在其Model Y 的电池组上做一些提升，这款车型将配备容量更大的 95 kWh 电池组，这可能会使 Model Y 的续航里程超过目前的 81 kWh 版本。但需要注意的是，特斯拉有着较大的出货量，所以全球多个市场全部进行电池升级不一定会实现，升级版电池组可能只会在特定的市场出现。和电池相匹配的电机部分，预计将会继续沿用现有的组合。

现有Model 3性能版的前后双屏幕设计

对特斯来来说现有的电池组和电机组合已经经过市场考验。在中国市场，面对竞争对手的压力，做一些特定的升级，应该也是可以期待的。如果你愿意额外付费，会有性能版的更强电机解锁供用户选择。在这个部分，可以参考焕新版Model 3 的改变。Model Y 的标准版和长续航版的性能版理论上会与新 Model 3 的阵容相似。在目前的配置下，Model Y Performance 预计可提供 456 马力，但它可能会采用 Model 3 Performance 的较新的双电机，这将使输出功率提高到 510 马力。性能版自然还会配置不一样的外观设计，包括后扰流板，红色卡钳，特定式样轮毂等。不过这个版本的对于很多普通用户来说可能关注不是太强烈，它们需要的更多是一些普通版本的升级，也是销量最大的款式。加速带来的一些秒级差距，对用户来说差别不大，毕竟电车本身已经够快。但性能版重在身份展示，外观变化和性能升级也能吸引用户选择。

内饰部分的改变呼声最高，而实际上，Model Y的内饰在如今冰箱沙发大彩电的新能源车型对比下，一直被吐槽毛胚房。另外，汽车底盘悬挂也一直被诟病。新升级的Model Y 有望在这方面做出一些改变，包括底盘悬架的调整，操控性的提升，以及内部噪音的控制等。这些提升实际上在新 Model 3 上有所体现，而且获得了一定的认可。

上图是改款后的Model 3新增加的触控屏，后续改款Model Y有望用上

一些对于驾驶员直接感知部分的升级，恐怕会迎来一些争议。特斯拉计划用全自动系统取代传统的雨刷杆，将转向信号控制移至方向盘按钮，并将档位选择移至触摸屏，并在车顶后视镜后面放置额外的触摸按钮，具体的有待官方发布。前面说的这些变化在一些谍照上有所体现，这对于一些传统车型的驾驶员来说有一些适应的时间成本。其他升级包括多色环境照明、双无线充电板和改进的前排座椅，会加入加热和通风。另外，后排乘客会拥有一个 8 英寸触摸屏，上面可以做一些轻娱乐和空调设置等。这些改变对于特斯拉来说是个提升，但对于其他竞争对手来说，市场上早已经都有了。

另外一个升级的可能是，可能会有6 座位或者 7 座位车型在一些特定市场提供。当然也有传闻说中国市场会有 6 座版本，但这个官方没有确认，也只能等待明年给出答案。如果有这样的配置，无疑会让Model Y 吸引一部分家庭用户。当然，最后就是新Model Y 可能采用新的传感器和更先进的软件，这个要看到时候车型交付的时间，如果窗口落到明年的第二个季度，应该会有更好的智能驾驶系统供用户选择，特斯拉一直在不断精进自己的软件。

特斯拉需要新的增长来维持市场地位

Model Y 是特斯拉最重要的车型，特斯拉可能会首先优先考虑中国市场，随后再考虑北美、欧洲和其他地区。因为在中国市场，特斯拉遭遇到了比较大的竞争压力，对手和竞品车型如雨后春笋般涌现，销量的增长已经有点疲态。另外，在今年年底，特斯拉也做出了少见的降价行为，虽然不是明面上的指导价调整，但也算是为了清旧款的库存，为明年让出一部分市场操作空间。

另外，价格部分很关键。现在新能源车市场的车型价格和配置每天都会发生变化，如何定价至关重要，包括如何处理和旧款价格的关系。特斯拉有着比较丰厚的用户基础，明年必然是个新能源车竞争大年，也是很多车企的生存关键年。对于一些大厂来说，明年也是个爆款之年，对于单一车型领头羊的特斯拉来说，尽快将Model Y新版推出来接受市场考验是必须的，否则市场地位将会有所松动。