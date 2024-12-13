动点出海获悉，总部位于新加坡的机器人初创公司Eureka Robotics日前宣布，已经获得了一笔1050万美元规模的A轮融资。

据了解，这笔融资由B Capital领投，Airbus Ventures、Maruka Corporation、GK Goh Ventures及回归投资者UTEC和ATEQ参投。

Eureka Robotics在一份声明中表示，本次资金将用于推进公司扩大在新加坡和日本市场的业务，并推动Eureka全面进入美国市场——相应的，该公司已在美国市场获得了初始客户。此外，Eureka Robotics称，也会用其加速旗下Eureka Controller和Eureka 3D Camera两款产品的研发部署。

Eureka Robotics成立于2018年，主要面向电子、汽车、航空航天、物流等领域的客户提供满足同时具有高精度和高敏捷性（HA-HA）任务需求的自动化软件及系统（精度可达微米级）。其主打产品为机械连接控制器Eureka Controller和用于机器人3D视觉场景的3D相机Eureka 3D Camera。

在市场表现方面，Eureka Robotics已经通过其HA-HA技术完成了超2500万次操作，客户包括丰田、普利司通、Coherent、Pratt & Whitney等企业。