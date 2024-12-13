游戏界盛事 TGA（The Game Awards）2024 于北京时间 12 月 13 日落下帷幕，索尼互动娱乐的《宇宙机器人》斩获年度游戏大奖，国产 3A 大作《黑神话：悟空》摘得最佳动作游戏奖与玩家之声奖。《小丑牌》《暗喻幻想：ReFantazio》等游戏也获得了多个奖项。

这些游戏凭借独特的设计理念、引人入胜的故事情节、出色的玩法创新以及精湛的画面表现，在众多游戏中脱颖而出。它们不仅是游戏开发者们心血的结晶，更是玩家们翘首以盼的视觉与心灵盛宴。笔者今年陆陆续续游玩了其中数款游戏，接下来我就来谈谈实际感受（排名不分先后）。

提示：以下内容不含游戏的剧情向内容披露，可放心浏览。

*文末有获奖名单

《黑神话：悟空》

这款游戏可以说是制作方游戏科学写给国内主机游戏市场的一封情书。剧情方面，它以全新视角重新演绎经典西游故事；画面上，游戏呈现出令人惊叹的视觉效果。《黑神话：悟空》不仅是娱乐产品，更是国产游戏崛起的象征。必玩国产 3A 大作。对于初上手动作游戏的新玩家来说，本作还是有一定的上手门槛。但抛开种种障碍，无论是喜欢西游题材、动作游戏还是追求视听享受的玩家，《黑神话：悟空》都不容错过。游戏包含了许多对原著、电视剧版的致敬以及细节设定，就算逛逛看看风景都挺值。

《宇宙机器人》

索尼旗下最像《超级马力欧 奥德赛》的游戏（无贬义）。其中汇集了 PlayStation 平台上最具有辨识度、最具影响力的 IP 与角色，如《潜龙谍影》《战神》《瑞奇与叮当》《死亡搁浅》等，为玩家带来了跨作品联动体验。这款游戏最适合你在一边玩，家人好友在一边观看，气氛融洽、其乐融融，可谓居家娱乐精品。利用 PS5 手柄的声效与震动机能，你还能体验到主角走在沙地、冰面上的触感，手柄扬声器还会发出风、落水声，沉浸感完全拉满。

《寂静岭 2 重制版》

本作是二十多年前原作的重新制作版本，以最新画面技术呈现了一段经典心理恐怖旅程。游戏的画面表现棒，谜题也经过重新设计，尽管“高清化”之后少了原作的“模糊未知恐惧感”，但优秀的配乐与音效设计，着实让游戏体验更上一层楼。相信我，新老玩家都可以非常享受。

《艾尔登法环 黄金树幽影》

注：本人没玩，但考虑到该大型 DLC 的重要性，我请我的同事鹏辉写下了如下内容：

客观层面来说，并没有打通这个 DLC，仅仅只是体验了 40% 左右的部分。但本篇我是全成就收集。

为什么玩不下去？可能是我更菜了。在本篇的时候，我没有刻意刷等级或者刷物品提升装备属性，除了一些小型地牢里的多重 boss，印象中没有什么难打的地方（开头大树守卫我直接绕过去后面再来打的）。但到了 DLC，感觉这里面的小怪难了很多——怪多且伤害也高了不少，同样的装备 build 要经常跑尸捡魂。

至于 boss，初见演出效果印象都很深，但实际打完，只记得满天飞的技能和转场了，对于 boss 本身反而记不起来什么（舞狮除外）。当然，同样，由于太菜，打起来也是很憋屈（后面查攻略发现有走错地方，没按照惯例顺序打，有些 boss 可能会相对难一点），没有本篇那种有来有回的感觉。

剧情和音乐没通关不评价。其他的好像也没什么想说的了，除了探索奖励给的太垃圾——拼死拼活捡完白点紫点，最后一堆低等级物品，我甚至都不想吐槽。我无比怀念《魂 3》和环印城和盖尔，但黄金树幽影并不想并且也并不应该成为前作的影子。

《Neva》

整整六年前的今天（2018 年 12 月 13 日），画风优美的独立游戏佳作《Gris》发布，记得那天我一口气通关，被游戏画面、关卡设计深深吸引。同团队打造的《Neva》也达到了一样的高水准。它有着独特的艺术风格和出色的游戏机制，采用简约而精致的像素艺术风格，搭配柔和的色调，营造出一种梦幻而温馨的氛围。游戏中的场景设计细腻，每一个画面都充满了细节，给我带来了愉悦的视觉享受。动态效果和光影处理也相当出色，进一步增强了游戏的沉浸感。《Neva》结合了平台跳跃、解谜和冒险元素。玩家需要在不同的场景中解决各种谜题，同时避开障碍和敌人。游戏中的隐藏要素和彩蛋则增加了重玩的价值。

《塞尔达传说 智慧的再现》

用《塞尔达传说 织梦岛》画风全新打造的系列作品，3D 粘土风格、“复制”各种物品与敌人、巧妙的地图 / 关卡设计，种种加起来，合成了乐趣非凡的 RPG 探险作品。如果你是系列粉丝，肯定已经玩了而且对它有高评价；如果你不是系列粉丝，将其作为“入坑作”也非常合适。对了，这作玩家控制的是塞尔达，所以名字是不是应该改成《林克传说 智慧的再现》啊？

《使命召唤：黑色行动 6》

本作单人战役部分关卡尝试了不同风格的创意玩法，使得玩法层次达到全新高度。游戏凭借出色的游戏画面、丰富的剧情设定、逼真的枪械音效以及节奏紧张的游戏体验，再次夯实了其在射击游戏领域的领先地位。尽管很明显能看出来《黑色行动 6》的一些关卡是为了多人模式和僵尸模式而服务（作为教学引导），但就其呈现质量来说可以容忍一下。

《剑星》

玩《剑星》只是为了“涩涩”？那你可就大错特错。《剑星》里除了“油腻的师姐”，还有丝滑的战斗体验、质量不错的解谜挑战，当然也少不了广大玩家喜闻乐见的各式漂亮、可爱、性感、浮夸的服饰。你可以说它是“服务男性玩家的产品”没错，但它同时也是不容错过的“类魂 RPG 动作冒险游戏”。男女都会爱上它。

实际上，TGA 的奖项只不过是行业向的结果。如果你的年度游戏没有获奖或者没有出现在提名名单里，并没有什么大不了的。在心里你觉得它是就行。

展望 2025 年，有《GTA 6》《死亡搁浅 2》《密特罗德 Prime 4》《羊蹄山之魂》《怪物猎人 荒野》等大作等着我们，不能再期待了！

我的年度游戏是《黑神话：悟空》，你呢？

最后附上 TGA 2024 获奖名单（粗体为获奖作品）：

年度游戏

《宇宙机器人》

《小丑牌》

《黑神话：悟空》

《艾尔登法环 黄金树幽影》

《最终幻想 VII REBIRTH》

《暗喻幻想：ReFantazio》

最佳艺术指导

《宇宙机器人》

《黑神话：悟空》

《艾尔登法环 黄金树幽影》

《暗喻幻想：ReFantazio》

《Neva》

最佳游戏指导

《宇宙机器人》

《小丑牌》

《黑神话：悟空》

《艾尔登法环 黄金树幽影》

《最终幻想 VII REBIRTH》

《暗喻幻想：ReFantazio》

最佳叙事

《暗喻幻想：ReFantazio》

《最终幻想 VII REBIRTH》

《如龙 8》

《地狱之刃 2：塞娜的传说》

《寂静岭 2 重制版》

最佳动作游戏

《黑神话：悟空》

《使命召唤：黑色行动 6》

《绝地潜者 2》

《战锤 40K：星际战士 2》

《剑星》

最佳动作 / 动作冒险游戏

《宇宙机器人》

《波斯王子 失落的王冠》

《寂静岭 2 重制版》

《星球大战：亡命之徒》

《塞尔达传说 智慧的再现》

最佳 RPG 游戏

《龙之信条 2》

《艾尔登法环 黄金树幽影》

《最终幻想 VII REBIRTH》

《人中之龙 8》

《暗喻幻想：ReFantazio》

玩家之声

《黑神话：悟空》

《绝区零》

《艾尔登法环 黄金树幽影》

《鸣潮》

《原神》

最受期待游戏

《死亡搁浅 2》

《羊蹄山之魂》

《GTA 6》

《密特罗德 Prime 4》

《怪物猎人 荒野》

最佳独立游戏

《动物井》

《小丑牌》

《Lorelei and the Laser Eyes》

《Neva》

《UFO 50》

最佳多人游戏

《使命召唤：黑色行动 6》

《绝地潜者 2》

《超级马力欧派对 空前盛会》

《铁拳 8》

《战锤 40K：星际战士 2》

最佳改编作品

《英雄联盟：双城之战》

《辐射》

《Knuckles》

《如龙》

《古墓丽影：劳拉·克劳馥传奇》

最佳声音设计

《使命召唤：黑色行动 6》

《最终幻想 VII REBIRTH》

《地狱之刃 2：塞娜的传说》

《宇宙机器人》

《寂静岭 2 重制版》

最佳配乐与音乐

《宇宙机器人》

《最终幻想 VII REBIRTH》

《暗喻幻想：ReFantazio》

《寂静岭2 重制版》

《剑星》

最佳表演

Briana White《最终幻想 VII REBIRTH》

Hannah Telle《奇异人生：双重曝光》

Humberly Gonzalez《星球大战：亡命之徒》

Like Roberts《寂静岭 2 重制版》

Melina Juergens《地狱之刃 2：塞娜的传说》

最佳移动游戏

《剑与远征：启程》

《小丑牌》

《鸣潮》

《绝区零》

《Pokemon TCG Pocket》

最佳持续运营游戏

《命运 2》

《暗黑破坏神 4》

《最终幻想 14》

《堡垒之夜》

《绝地潜者 2》

最佳家庭游戏

《宇宙机器人》

《碧姬公主 表演时刻！》

《超级马力欧派对 空前盛会》

《塞尔达传说 智慧的再现》

《勇敢小骑士》

最佳格斗游戏

《龙珠 Z》

《碧蓝幻想 Versus：崛起》

《漫威 vs 卡普空格斗合集：街机经典游戏》

《多元宇宙大乱斗》

《铁拳 8》

最佳 VR / AR 游戏

《亚利桑那阳光重制版》

《地铁：觉醒》

《蝙蝠侠：阿卡姆之影》

《Metal：Hellsinger VR》

《阿斯加德之怒 2》

最佳独立游戏首秀

《动物井》

《小丑牌》

《庄园领主》

《勇敢小骑士》

《超自然车旅》

最佳体育 / 竞速游戏

《F1 24》

《EA SPORTS FC 25》

《NBA 2K25》

《Top Spin 2K25》

《WWE 2K24》

最佳社区支持

《博德之门 3》

《最终幻想 14》

《堡垒之夜》

《地狱潜者 2》

《无人深空》

无障碍创新

《暗黑破坏神 4》

《使命召唤：黑色行动 6》

《龙腾世纪 4：影障守护者》

《波斯王子：失落的王冠》

《星球大战：亡命之徒》

游戏影响力

《拉近距离》

《印蒂卡》

《Neva》

《奇异人生：双重曝光》

《地狱之刃 2：塞娜的传说》

《肯泽拉传说：扎乌》

最佳模拟 / 策略游戏

《神话时代：重述版》

《冰汽时代 2》

《祗：女神之路》

《庄园领主》

《圣兽之王》

最佳电竞游戏

《CS 2》

《Dota 2》

《英雄联盟》

《Mobile Legends: Bang Bang》

《无畏契约》

最佳内容创作者

CaseOh

Illojuan

Techno Gamers

TypicalGamer

Usada Pekora