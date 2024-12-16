据彭博社记者马克·古尔曼透露，苹果正计划于 2028 年推出其首款可折叠设备，古尔曼将其描述为“类似于一台巨型 iPad，展开后大小相当于两个 iPad Pro 并排在一起”。

关于苹果开发可折叠设备的传闻已流传多年，而彭博社的报道指出，苹果目前正专注于一款将在几年后发布的产品。

报道还强调，苹果致力于在其设备上消除折痕，这也是研发过程中的一个重点。目前，原型机的折痕几乎不可见，但苹果尚未完全将其消除，“苹果工业设计部门的原型机拥有几乎不可见的折痕。但现在判断苹果是否能够完全消除它还为时过早。五年前推出首款可折叠手机的三星曾试图消除折痕，但未能成功。”

据悉，这款设备展开后的屏幕尺寸约为 20 英寸。古尔曼将其描述为“一块完整的、不间断的玻璃”，并将其定位为“高端设备”。苹果的可折叠设备战略似乎侧重于创造可以放进背包的大尺寸屏幕，而不是提供一种体验不佳的、可以放进口袋的平板电脑。

操作系统方面，古尔曼推测该产品可能运行某个版本的 iPadOS。然而，一个有趣的细节是：“我不认为它会是真正的 iPad-Mac 混合体，但该设备将同时拥有两者的元素。到 2028 年，iPadOS 应该足够先进，可以运行 macOS 应用程序……”。

至于可折叠 iPhone，苹果也在探索这一概念，但最早也要到 2026 年才有可能面世。

值得一提的是，华尔街日报报道称，苹果正研发史上最大的 MacBook，配备 19 英寸的可折叠屏幕，目前尚不清楚这是否跟古尔曼爆料的上述可折叠 iPad 是同一款设备。