彭博社记者马克·古尔曼在最新一期“Power On”时事通讯中透露，苹果正在研发一款经过全面重新设计的妙控鼠标（Magic Mouse），旨在解决用户长期以来的一些不满。

古尔曼表示，苹果近几个月一直在对妙控鼠标进行“全面革新”，其设计将“更符合现代潮流”。但他预计，这款新鼠标不会在“未来 12 到 18 个月”内发布，这意味着最早也要到 2026 年中期才会面世。

虽然妙控鼠标在几个月前已将充电接口从 Lightning 更换为 USB-C，但接口仍然位于鼠标底部，导致用户在充电时无法使用。尽管充电很快且不频繁，问题不是很大，但看来苹果最终还是要重新设计接口位置。“苹果正致力于创造一款更具时代感的产品，同时解决用户长期以来的抱怨 —— 是的，包括充电接口的问题，”古尔曼说道。

古尔曼还暗示，下一代妙控鼠标将更加符合人体工程学，使用起来也会更加舒适。

自 2009 年以来，妙控鼠标的整体外观变化不大，因此重新设计早已是众望所归。这些年来，妙控鼠标的一些变化包括：2015 年从 AA 电池更换为内置可充电电池；2021 年推出与 iMac 配色相匹配的新颜色选项；今年更换为 USB-C 接口。总而言之，在过去十年里，妙控鼠标并没有太大变化。

那么，下一代妙控鼠标会更贵吗？古尔曼目前尚未透露相关信息。