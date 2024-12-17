据协作平台Slack近期发布的一份数据指出，尽管新加坡的人工智能普及率正在不断提高，仍有近半数的员工不愿承认有在工作中使用过人工智能（AI）。

数据称，根据调研，52%的员工有在工作中使用过AI，并且有53%的员工对AI能够取代某些特定任务持有积极态度。

不过，也有45%的新加坡员工称其不愿向管理人员承认自己使用过AI，因为他们担心自身（的能力）会被视为不称职、懒惰或者作弊。

而结合一些来自行业的调研数据——AI每年可为企业增加4.4万亿美元的利润。以及，使用AI的销售团队收入增长的可能性比不使用AI的销售团队高出1.3倍，Slack认为，企业雇主需要鼓励员工使用这项技术，并为他们提供所需的培训和指导，从而获得AI带来的益处。并且Slack相关人员也进一步指出，管理层不仅要去培训员工使用AI，还要鼓励他们公开谈论和尝试AI。

根据Slack的调研，就AI的使用方向上，在全球范围内，管理层会希望员工优先考虑提升自身技能和创新水平，员工则希望利用该技术节省的时间来完成繁忙工作和现有项目。同时，这种趋势也体现在了新加坡员工的诉求中，其表示，希望AI能帮助节省时间，以便在现有的核心项目、行政任务、学习和技能培养方面开展更多工作。

Slack表示，尽管在当下工作场合中，AI的存留存在着不确定性，但新加坡的员工也希望掌握AI技能——88%的人认为，自己急需成为AI专业人士。

然而，数据指出，63%的新加坡员工在学习如何使用AI方面的总花费时间不到5小时，并且有30%的全球员工表示其根本没有接受过AI培训（包括没有进行过自主学习或尝试）。于此，雇主需要去正视培训方面的差距，并明确AI的具体用法。

展望未来，87%的新加坡员工表示，未来雇主是否能为员工提供并支持AI工具是其求职过程中的一个考虑因素。而从更大的范围上来看，这种趋势也得到了延续——近40%的全球员工表示，他们更愿意为提供AI工具并支持其使用的公司工作。从这一点出发，对于企业和员工来说，大胆接受并在合适的场景中使用这一技术，或许会为之带来双赢局面。