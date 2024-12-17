人工智能在这几年得到飞速发展，在各行各业都能找到应用，在中国也有一些创新团队基于此不断挖掘一切可能。这次我们通过云望RheoFit A1 这款产品来感受这个行业的脉搏。我们找到了云望创新联合创始人洪鸿，一起谈谈这款产品的一些背后故事以及他对行业的观点和理解。

请您详细介绍云望RheoFit A1的主要功能和技术特点，有哪些独特之处？与市场上其他产品相比，优势在哪里？

云望创新联合创始人洪鸿表示，云望RheoFit A1 这款产品的主要功能有以下两点：一个是基于人工智能的个性化康复方案，让大众也能享受比较专业的放松效果，通过采集500多人的高质量数据，构建了一个丰富的训练集。支持个性化自动识别不同人不同节段的分区，满足不同部位和肌肉群的需求。那么个性化怎么体现呢？因为每个人身高体重不同，所以骨骼比例和肌肉分布都有差异；而且用户每天的活动负荷会直接影响肌肉疲劳的程度和放松需求，长时间站立的人群可能需要更多关注比目鱼肌、腓肠肌以及回流问题，长时间跑步后则需要针对胸腰位置、髂胫束、股四头肌、腘绳肌以及腓肠肌等进行比较全面的放松。基于这些情况，云望RheoFit A1 做到精准定位用户的关节和肌肉位置，自动调整按摩区域，同时根据用户活动数据分析，自动优化滚动速度、频率和持续时间，提供个性化方案来解决上述需求。另外一点呢，产品结合自主研发的高效电机与现代肌筋膜理论，完全定制化的高功率密度电机系统，尺寸缩小至瓶盖大小，最大扭矩达300N，可承受135公斤的重量，能够深入作用于深层筋膜，实现松解和恢复功能，同时解放双手。

在大众中，日常面临的挑战主要有两类，一部分是久坐久站等不运动人群出现筋膜致密化导致的慢性疼痛，容易出现在胸腰筋膜部位、颈肩等位置等。另一部分是运动爱好者们，锻炼后的肌肉酸痛，恢复需求集中在放松和舒缓层面。但可能由于专业的知识储备量不足，难以选择适合自己的康复工具或方法，导致训练或者运动后放松不到位，以及有甚者出现“反向康复”的情况。面对这种情况，RheoFit A1做了切入，在与全球多位专家讨论后，结合云望的科技优势，针对大众人群，推出了AI康复按摩模式。这是基于运动场景提供简单易操作的康复方案，用户通过一键选择操作即可体验专业级放松按摩。通过AI算法分析用户体型、运动数据、身体各部分长度，推荐最适合的恢复强度与时间。让产品成为高性价比的家庭康复放松设备，大大降低用户获取专业康复服务的门槛。

普通泡沫轴依靠使用者自身的体重和运动施加压力，通过摩擦和挤压松解筋膜和肌肉，适合浅层组织放松，但效果依赖使用者技巧和力量，难以有效作用于深层组织。筋膜枪则通过高频振动产生冲击力，快速刺激肌肉和筋膜，适合局部快速缓解僵硬和疲劳。然而，冲击力较大，操作不当可能对关节、骨骼或敏感部位造成刺激，无法实现广泛或深层松解。智能滚动按摩仪通过电机提供恒定、深层的压力与摩擦，有效激活局部血液循环、提高组织温度，促进筋膜滑动。同时整合AI技术根据用户需求调节速度与治疗位置以及时间，输出个性化治疗方案，提升放松效果。

当然，在运动康复市场，还是有极大的需求。当前运动爱好者和专业运动员在康复方面的需求肯定更高。谈到RheoFit A1如何满足这些需求，云望创新联合创始人洪鸿表示：对专业运动员来说，高强度训练和比赛易导致肌肉深层劳损、筋膜紧张，甚至出现慢性损伤。所以对运动员来说，如何尽可能缩短恢复周期防止伤病，快速解决乳酸堆积、肌肉酸痛以保持高水平训练状态是他们最关心的问题。这里我想补充一个大家经常误解的点：许多人认为运动员，尤其是职业运动员，一定拥有专业的康复师和充足的康复资源。但事实上，在许多年轻运动员尚未成名时，是缺乏专属康复团队和完善的资源支持的，因为资源有限情况下会优先分配给一线主力选手，小队员的康复需求容易被忽略，身体疲劳和小伤病就可能被一再累积。

RheoFit A1 也为这些问题做了方案设计，通过便携性与智能化的结合，为年轻运动员提供了高效的康复工具。无需依赖专业康复师，RheoFit A1通过AI技术提供个性化的康复方案，特别是在“疼痛模式”下，用户可以选择具体的疼痛部位，系统会根据该部位的致病原因自动匹配康复师最常用的放松方案，并按特定的放松顺序进行处理。帮助缓解肌肉紧张并促进筋膜松解。此外，用户可以根据需求调整滚轴速度和时间，进一步优化效果。通过这些创新功能，弥补了运动员在日常康复中的资源不足，还能帮助他们有效降低伤病风险，提升运动表现，从而助力他们在竞技生涯中实现更好的发展。

云望创新在RheoFit A1中如何运用人工智能技术？可以谈谈AI在运动康复领域的潜力和未来发展方向是什么。对此洪鸿表示，云望创新的 AI模型是基于深度学习的创新成果，专注于从设备行经人体时采集的高精度负载信息中精准推断对应的身体部位信息。这一突破性的技术依托于设备内置的高精度传感器，能够捕获微小的负载变化，构建出详细的人体特征数据图谱。通过采集的高质量数据，涵盖不同性别、体型和年龄的多样化群体，构建了一个丰富的训练集。利用神经网络模型，实现了输入负载数据即可快速推断身体部位的能力，展现了AI在精准人体识别领域的巨大潜力。

这一技术不仅体现了深度学习在生物识别和健康监测领域的前沿应用，更为医疗康复、运动科学、智能设备交互等场景开辟了新的可能。模型的核心算法经过多轮优化和调参，确保了对负载信息的深度挖掘和推断精度的显著提升。我们的研究展示了数据驱动技术如何通过结合高精度传感器和先进的AI架构，解决实际场景中的复杂问题。

洪鸿认为AI在运动康复领域未来发展的方向主要体现在：多维数据整合与分析、AI驱动的预测与预防，虚拟康复指导以及无标记人体动捕数据的分析等。云望创新的技术也将应用于更多领域，从智能穿戴设备到个性化健康管理，助力打造智慧化的人机交互体验，推动康复从传统疗法向智能化、个性化、精准化方向发展，潜力巨大。



云望创新如何看待与行业专家和机构的合作？未来有哪些合作计划？在推动运动康复领域发展方面，云望创新希望实现哪些具体目标？

洪鸿表示，深知行业合作的重要性，尤其在康复这一多学科交叉的领域。现在在海内外已经有不少相当不错的合作机构。接下来将继续通过与与医疗机构合作，与科研院校合作，与不同领域的行业专家合作。把领先的技术与实践经验相结合，也欢迎愿景一致的伙伴们一起合作。未来的一些合作计划，包括与运动品牌、健康保险公司、健身平台合作，将目前的产品RheoFit A1融入更广泛的健康管理生态。当前比较重要的就是跟国内外的不同渠道商的合作，做大市场。

关于未来具体的目标，洪鸿觉得主要集中在慢慢搭建运动康复与AI融合的实验室，同时利用海外的资源，搭建海外的康复产品的研发中心，进行技术开发与产品迭代，构建全球化康复平台。相信通过开放合作联合各方力量，将可以不断推出普惠的智能化、专业化、个性化的运动康复解决方案，给康复消费市场注入新鲜血液。

谈到规划，洪鸿表示针对这款产品，主要集中在强化AI算法，提升精准度。通过大量的反馈的数据完善自己的算法，提升数据分析和个性化方案输出的效率与准确性，做出因人而异的“康复管家”。另一方面是拓展功能模块，增加筋膜放松与深层组织按摩滚轴套的可选模式，满足更多康复需求。在其他的产品研发方面，未来云望创新也在想推出多元化产品线，针对不同人群开发更有针对性的智能康复设备。并且同步推出多种产品，进一步降低使用门槛收集更多的数据。构建一个集数据收集、分析、方案输出于一体的康复云平台。

在被问到最想突破的领域这个问题时候，洪鸿表示最希望做到“康复普惠”，让更多用户以合理的成本获得高质量高科技的康复体验，另一方面是推动行业标准化，引领运动康复设备的技术规范和标准制定，成为行业标杆，为用户提供更安全、更可靠的产品和服务。云望创新一直在寻求破局的全球化出海布局，将中国的智能康复技术推向国际，成为运动康复领域全球领先的创新力量。