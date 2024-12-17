一项由科技产品回收平台 SellCell 进行的调查显示，尽管近半数 iPhone 用户在购机时会将人工智能（AI）视为重要因素，但实际使用过苹果 AI 功能的用户中，高达 73% 认为这些功能对使用体验的提升微乎其微。这项调查还发现，三星用户也普遍对 Galaxy 设备上的 AI 工具感到不满，比例高达 87%。

苹果于 2024 年 10 月发布 iOS 18.1 时推出了一系列 Apple Intelligence AI 功能。其中使用率较高的功能是写作工具，可以进行文本编辑和总结，以及通知摘要，可以将多个通知中的关键信息浓缩到一个视图中，分别有 72% 和 54% 的受访者使用过。而“优先消息”、“照片清理”和“智能回复”等功能的使用率则相对较低，介于 44.5% 到 20.9% 之间。至于“照片”中的自然语言搜索和转录摘要等功能，使用人数更是不足 15%。

这项研究的重要发现之一是，尽管用户普遍对现有功能缺乏兴趣，但苹果用户比三星用户更倾向于将 AI 视为购机的重要决定因素。近半数 iPhone 用户表示，AI 是“非常重要”或“有些重要”的考虑因素，而持相同观点的三星用户仅占 23.7%。然而，许多苹果用户并未将设备更新至 iOS 18.1 以使用这些功能，57.6% 的受访者表示这是他们未使用苹果 AI 功能的主要原因，其他原因包括认为功能不实用，以及担心准确性和隐私问题。

尽管 AI 技术不断进步，但近年来苹果用户的品牌忠诚度有所下降。调查显示，如果 Galaxy 的 AI 功能明显优于苹果，16.8% 的 iPhone 用户会考虑转投三星。这一比例表明苹果的忠诚用户群体正在流失，目前仅有 78.9% 的受访者仍然坚定支持苹果生态系统，而 2021 年这一比例高达 92%。相比之下，只有 9.7% 的三星用户表示会因为更好的 AI 功能而转向苹果，这表明苹果在维系用户群体方面面临着更严峻的竞争。

调查还显示，大多数智能手机用户不愿意为 AI 服务付费。只有 11.6% 的苹果用户表示会考虑订阅此类功能，而三星用户中这一比例仅为 4%。目前尚不清楚 iOS 18.2 的到来（引入了如 Genmoji 和 ChatGPT 集成等功能）是否能改变这种观念。

这项调查于 2024 年末进行，共有 2000 多名年龄在 18 岁及以上的美国 iPhone 和三星 Galaxy 用户参与，这些用户的设备均支持 AI 功能。