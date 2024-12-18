梅赛德斯-奔驰日前宣布，德国联邦汽车运输管理局 (Kraftfahrt-Bundesamt) 已经正式批准了其 95km/h 时速的 DRIVE PILOT 自动驾驶系统。

据介绍，这套 95km/h 时速的 DRIVE PILOT 预计 2025 年春季在德国发售，现有 DRIVE PILOT 客户将免费获得更新。

奔驰官方表示，此次更新将使 DRIVE PILOT 成为标准量产车中认证速度最快的有条件自动驾驶系统，可在 S 级和 EQS 两大豪华轿车上进行选装，含税 5950 欧元。

由于是 L3 级自动驾驶，奔驰用户可以在激活 DRIVE PILOT 后进行其他活动（法律允许），例如看电视、电影、报纸，亦或者是在车上办公，用户想怎么放松就怎么放松。

奔驰表示，其安全系统采用冗余设计，如果驾驶员在收到紧急提示且在规定时间内未能主动接管控制权（例如突发心脏病等严重健康问题），系统会以受控方式使车辆减速直至停止，同时开启危险警告灯（双闪）。

值得一提的是，奔驰 DRIVE PILOT 目前是基于高精度地图和多传感器融合实现的（至少适用于全长 13,191 公里的德国高速公路），误差在几厘米范围内。在地图信息缺失的情况下，则由摄像头等传感器补充自动驾驶所需要的信息。

此外，奔驰还表示，该公司是世界上第一家开发特殊绿松石色灯光的车企，从而在外部指示 DRIVE PILOT 是否处于活动状态，从而使公路上其他司机和汽车能够识别 L3 级车辆，这将大大提高公众对自动驾驶汽车的接受度，同时还将使交通执法人员和警察能够快速识别自动驾驶系统的运行状态。