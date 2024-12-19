动点出海获悉，马来西亚科技创新部（MOSTI）部长Chang Lih Kang日前表示，马来西亚已启动一项名为“东盟初创企业倡议”（ASEAN Startup Initiative，ASI）的计划，从而支持初创企业发展，促进区域创新生态的繁荣与连通。

据介绍，该计划由科技创新部下属初创企业生态联络机构Cradle Fund主导，隶属于ASEAN Technology Startup Ignite项目。

同时，作为ASEAN Technology Startup Ignite项目下的首个倡议计划，ASI得到了文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国以及越南10个东盟成员国的参与。

根据声明，ASI将主要从增加“初创企业友好型”政策，为初创企业蓬勃发展创造有利环境；增强东盟成员国之间的生态系统，确保为初创企业发展提供支持性基础设施；推动合作，促进区域内有影响力的伙伴关系和协同效应这三个主要方面着手。

目前，ASI已启动第一阶段工作，完成了相关门户网站的开发，并邀请所有东盟地区的初创企业和生态系统合作伙伴加入该平台。到明年二季度，ASI将启动第二阶段的规划，从中重点关注能力建设的项目方案。

值得一提的是，在官网页面，计划也列出了东盟地区的优先合作领域——包括生物科技、食品科技、海洋科技、材料科技、可持续能源研究、科技基础设施、空间技术与应用等范畴。

作为背景，据悉，现阶段，东盟拥有超1.1万家初创企业和5000+投资者，生态价值达1312亿美元。