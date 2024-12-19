索尼正在加深与 AMD 的合作，共同推动更多基于人工智能的技术，以提升游戏的视觉效果和玩法。此次合作不仅限于 PlayStation 硬件。当地时间周三，两家公司宣布建立“更深层次的合作”，共同开发“基于机器学习的图形和游戏玩法技术”。

据了解，目前索尼和 AMD 已经在 PS5 和 PS5 Pro 的 GPU 上展开合作，后者基于 AMD 的 RDNA 2 架构，PS5 Pro 还利用了名为 PSSR（PlayStation 光谱超分辨率）的技术，提升图像的清晰度和帧率。

PS5 / PS5 Pro 首席架构师马克·塞尔尼讲解了 PS5 Pro 的技术细节，并透露了与 AMD 合作的一个“多年”项目，代号为“Amethyst”。尽管两家公司未明确说明这一项目的技术何时、如何、在哪些设备上应用，但这些技术有望出现在未来的 PlayStation 及其他使用 AMD 技术的硬件上。

塞尔尼进一步解释说，Amethyst 项目有两个核心目标。第一个目标是打造一个更理想的机器学习架构，尤其擅长处理游戏图形中所需的轻量级卷积神经网络（CNN）。

第二个目标是开发一套高质量的轻量级卷积神经网络，用于优化游戏图形。“SIE 和 AMD 将能够独立使用这套网络架构和训练方法，这些组件将是提升游戏图形丰富度的关键，同时也将推动光线追踪和路径追踪技术的广泛应用。”

尽管这一合作成果还需要一段时间才能显现，索尼和 AMD 都表示，这项技术的应用不仅限于 PlayStation 平台。塞尔尼对 IGN 表示：“通过这项合作，我们希望支持广泛的机器学习应用，涵盖 PC、游戏主机以及云平台。”

然而，塞尔尼也提醒道，短期内我们不应期待该项目会带来重大硬件发布。他补充道，开发一款新主机通常需要大约四年的时间，因此，采用 Amethyst 技术的硬件很可能要到 PlayStation 6 才会面世。