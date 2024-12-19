图森未来（TuSimple）今日宣布正式启用全新品牌CreateAI，并发布多项在生成式AI领域的进展。CreateAI宣布获著名武侠IP《金庸群侠传》正版授权，将开发一款大型武侠开放世界RPG游戏。CreateAI还将与著名动画导演河森正治，以及顶级动画制作公司株式会社白组展开合作。

与此同时，CreateAI还发布了其首个大模型产品“Ruyi”，该模型定位于开源图生视频领域。作为其自研AI基础设施的底层核心，公司将基于“Ruyi”打造多个针对游戏和动画制作的AI生成式工具。

CreateAI的首个大模型产品“Ruyi”于近日正式发布。Ruyi定位于开源图生视频大模型，用户可以在Hugging face免费下载使用。谈及开源原因，CreateAI表示，模型定位于“能够个人使用的最佳开源图生视频大模型”，将真正赋能有梦想的创作者，让用户能够更高效地使用，进而更好地创建用户生态社区，这同时也是CreateAI在生成式AI领域的重大战略之一。

除已经宣布的与三体动漫共同开发动画电影和游戏，今日CreateAI正式揭幕与另一重磅IP《金庸群侠传》的合作，预告即将打造的武侠开放世界RPG游戏。值得关注的是，不同于任何以往金庸IP授权的数字娱乐产品，这次CreateAI打造的将是覆盖金庸代表作品人物和内容的《金庸群侠传》，这意味着一个不再局限于任何单一作品的群侠世界即将揭开面纱，并以此为切入点，不断派生出更多的原创武侠作品。

在《三体》IP方面，CreateAI透露将携手“超时空要塞之父”、著名动画导演河森正治和顶级动画制作公司株式会社白组，通过AIGC技术帮助顶级创作者实现更多不可能的突破。

“内容创作正处于一个转折点，人工智能技术可以显著增强人类创造力，而不是取代它。” CreateAI 总裁兼CEO吕程表示，“CreateAI 抓住行业制作周期长和成本高的痛点，让创意团队能够更高效地制作出卓越的内容，同时保持最高的艺术和数字水准。”

“无论是TuSimple，还是现在的CreateAI，我们始终坚信只有让AI真正地解决实际问题，才能成为下一代领军者。这也是为什么我们选择定位在技术与娱乐产业的交集。这个整合的战略定位让我们能真正的实现端到端，从IP到自研的AI大模型和生成式AI制作工具，再到内容生态圈和影游融合的发行优势。”吕程补充道。

除业务进展外，CreateAI 也于今日发布了最新的商业计划书，为投资者展现企业转型相关内容。