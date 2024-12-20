据新华社与《科技日报》消息，英国《自然》杂志网站近日列出了 2025 年值得关注的科学事件，包括欧洲散裂中子源“上岗”、确定新型超级对撞机的可行性，以进一步揭示宇宙奥秘；发射新型卫星，高频率监测地球“一举一动”，助力灾害救援等。此外，中国脑机接口技术也将更上一层楼，应用范围从医疗康复到虚拟现实，充分彰显“科技让生活更美好”这一宗旨。

主要内容如下：

粒子探测开启新篇：欧洲散裂中子源“上岗”

历经十多年建设后，位于瑞典隆德的欧洲散裂中子源有望于 2025 年“上岗”。这台“庞然大物”通过向重金属靶发射接近光速的质子，碰撞产生中子脉冲。科学家可以利用这些中子，探测材料内部结构。

与此同时，欧洲核子研究中心（CERN）目前正对拟议的超级对撞机 —— 未来环形对撞机（FCC）进行可行性论证，详细评估其建造成本、技术挑战以及可能带来的环境影响。FCC 周长 91 公里，旨在取代周长 27 公里的大型强子对撞机（LHC），耗资将高达 170 亿美元。这一可行性分析将于 2025 年结束。

中国脑机接口“读脑术”再接再厉

2025 年，中国在脑机接口（BCI）技术领域更进一步，计划开展一系列测试，与埃隆·马斯克“神经连接”公司制造的脑机接口一较高下。

中国一款备受赞誉的产品名为 NEO（Neural Electronic Opportunity）。这款无线微创脑机接口有 8 个电极，可置于大脑感觉运动皮层上，旨在帮助瘫痪人士恢复手部运动功能。

NEO 的临床试验始于 2023 年，早期结果显示，在家连续使用 9 个月后，脊髓损伤患者能够进食、饮水、抓握物体。NEO 团队计划 2025 年开展更大规模试验。

各国加快登月进程，揭示宇宙奥秘

2025 年，月球可能变得“门庭若市”。1 月，日本私营月球探索公司 ispace 的“月球探险”（Venture Moon）探测器，将携带着陆器和微型月球车前往月球。美国“直觉机器”公司也将向月球南极发射着陆器，并携带美国国家航空航天局（NASA）的冰钻和质谱仪，深入剖析月球表面下的物质构成。作为该任务的一部分，NASA 的“月球开拓者”将绕月运行，绘制月球地表水分布图。

此外，科学家还计划通过观测太阳风探索宇宙奥秘，两项太阳风任务蓄势待发。其中由欧洲空间局（ESA）和中国科学院携手打造的太阳风—磁层—电离层链路探测器（SMILE）将研究太阳风与地球磁场的相互作用。NASA 的“统一日冕和日光层偏振计”（PUNCH）将更细致地研究太阳大气层，拍摄其 3D 图像，厘清能量如何流入太阳系这一困扰天文学家 60 年之久的谜团。

NASA 还将于 2025 年发射“宇宙历史、再电离时代和冰探测器分光光度计”（SPHEREx）。这颗卫星将首次利用近红外光，以 102 种颜色绘制整个天空。在两年内，该卫星将收集银河系内超过 4.5 亿个星系和 1 亿多颗恒星的数据，为揭示宇宙起源提供宝贵线索。

疫情防控未雨绸缪

世界卫生组织成员国仍未在 2024 年 6 月的截止日期前，就“大流行病防范协议”达成一致。在共享病原体样本和基因序列的规则、如何利用技术助力中低收入国家快速生产疫苗、药物和试剂检测盒等问题上，各成员国仍存在分歧，导致谈判陷入僵局。

今年 8 月，世界卫生组织更新了可能引发下一次大流行病的病原体清单，将导致甲型流感、登革热和猴痘病毒在内的 30 多种微生物列入其中。成员国现在的目标是，在 2025 年 5 月之前敲定协议文本，以更好地守护人类健康。

气候公约“三十而立”

《联合国气候变化框架公约》第 30 次缔约方大会（COP30）将于 2025 年 11 月在巴西贝伦举行，标志着联合国气候谈判风雨兼程已 30 年。各国希望在这一重要时刻，为 2024 年 COP29 会议上悬而未决的资金安排事项画上圆满句号。在 COP29 上，各国已经达成一项新协议：2035 年前每年向发展中国家提供 3000 亿美元。COP30 将明确这笔资金的来源以及多少将作为赠款而非贷款提供。

围绕《联合国塑料条约》的谈判也将继续进行，最新一轮谈判已于今年 12 月结束，但各方未能达成最终协议。《联合国塑料条约》旨在构建一个具有约束力的国际框架，加强对塑料制品的监管。

两颗卫星将监测地球“一举一动”

2025 年，两颗卫星将腾空而起，成为科学家监测地球和自然灾害，研究森林的“左膀右臂”。

NASA— 印度空间研究组织（ISO）合成孔径雷达（NISAR）任务将每 12 天对地球上几乎所有陆地和冰雪覆盖表面完成两次监测，收集的数据为研究人员提供更完整的地球运动图景。

ESA 的“生物质”（Biomass）任务将利用雷达，测量地球上森林生物量的分布情况，并研究其在碳循环中的作用。

针对肥胖症等的新一轮药物研发

继今年司美格鲁肽以及其他胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂减肥药物大获成功后，2025 年可能会迎来针对肥胖症的新一轮药物研发成果。此外，研究人员将探索 GLP-1 受体激动剂治疗帕金森病、阿尔茨海默病等其他疾病的潜力。

疼痛治疗将迎来转折点

美国监管机构预计将于明年完成对一种非阿片类止痛药的审批。如获批，这种药物将成为 20 多年来首批治疗急性疼痛的新药之一。