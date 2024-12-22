蔚来ET9是蔚来品牌迄今为止研发的深度和广度最高的车型，也是首款9数字序列的旗舰轿车产品。新车基于NT2.0平台，外观采用了家族化设计语言，座舱内部采用了天空岛+行政桥原生四座布局，动力方面前电机最大功率180kW，后电机最大功率340kW，采用全域900V架构。新车共推出1款车型，整车购买为78.8万元起售，采用BaaS租电模式则为66万，同时还推出了限量999台的首发限量版，售价为81.8万元，Baas模式为69万元。

新车首发 cedar 雪松智能系统，智能应用包含高阶智驾、NOMl Intelligence，操作系统包含 SkyOS・天枢、整车全域操作系统，智能硬件包含全新一代AQUILA超感系统、全新一代 ADAM 中央计算平台，此外新系统还支持千兆以太环网。

车机方面，新车搭载了两颗蔚来全新自研的神玑NX9031，这是蔚来汽车首颗自研智能驾驶芯片，采用5nm车规工艺制程，有超过500亿颗晶体管，支持32核CPU，车机系统搭配天枢全域操作系统。智能化配置方面，ET9配备车规级智能驾驶芯片的搭载，硬件上支持L4级自动驾驶，配合高精度4D成像雷达，大大提升了夜间行车的安全性，还行业首发蓝宝石全焦段 AR 平视显示系统。蔚来ET9全车共搭载有35个扬声器，最高功率可达2800W，8.2.4.8代表声道布局为：第一个8代表环绕声数量、2代表低音炮数量、4代表4个天空声道、第二个8代表头枕扬声器数量（每个座椅 * 2）。

动力方面，蔚来ET9采用蔚来的第四代碳化硅高性能纯电四驱系统，前异步电机最大功率180kW，后油冷永磁同步电机最大功率340kW。电池方面，新车搭载能量密度达到了292瓦时每公斤的自研46105圆柱电池，电池容量为100kWh，百公里加速时间4.3秒，100kWh电池包版本CLTC续航为650km，使用全域900V架构，可适用于500V-1000V充电桩，充电峰值功率高达600kW，峰值电流高达772A，拥有5C的充放电倍率，换电仅需3分钟。