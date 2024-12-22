科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.12.16-2024.12.22）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

展开本期内容之前，笔者想先分享两组数字：

于此，不难发现自21年的历史高光时刻后，东南亚科技创业领域所获得的资金不断大幅减少。而作为这一现象出现的原因（之一），正如我们在这几年的报道中所一再见证——在充满不确定性全球外部环境之下，面对投资者的态度愈发谨慎、投资策略更加看重盈利和增长的局面，尽管东南亚一度吸引到了广泛外界关注，现在，这个不断并入全球初创生态格局的新兴区域显然也在愈发难以独善其身。

针对这一状况，有乐观的分析者认为（比如Tracxn），尽管东南亚的整体融资资金有所减少，但这其中的一些行业仍旧表现出了韧性，继续吸引投资者的关注。再加上该地区在监管和环境营造上的不懈努力，随着东南亚的主要由年轻群体组成的庞大消费群体进一步向数字化转变，这些将为投资者和企业家提供一个尚未充分开发的巨大市场。

但这些也仅仅只是体现在相对宏观层面上的一些趋势，并且距离落地仍存在着一定的不确定性。如果从更具体层面来看，就初创企业而言，有数据指出，23年期间，初创公司至少要等待35个月才能完成一轮融资。作为对比，这一数字在19年时为25到30个月。而从这一点出发，随着融资环境的不断紧缩，无论是对投资者还是企业人士而言，现阶段，一些来自过往的经验显然在当下无法适用。在关于生存和发展的剧本上，他们会更加需要关注企业的本质。

一些观点认为，现在，“有目的地行进正在变得更有价值”。同时，面对更加多变且不确定的环境，企业也更需要重视自身的转变效率，以便及时做出快速调整。

展望2025，和之前一样，我们或许同样很难说出东南亚会在接下来朝着怎样的方向前进。然而，在这之中，至少可以肯定的是，东南亚所交出的答卷中依然会包含着一些不变的成分，就像我们一直所在亲历的那样。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

印尼将为比亚迪、广汽埃安、雪铁龙提供 0% 进口关税等税收优惠：据彭博社报道，印度尼西亚经济统筹部长 Airlangga Hartarto 表示，将在明年继续实施由政府承担的豪华物品增值税激励政策，适用于使用电池的四轮电动车（汽车）。

工业部长 Agus Gumiwang Kartasasmita 称，“在 2024 年，有三家公司承诺在印度尼西亚建设生产设施，包括比亚迪、广汽埃安、雪铁龙。这三家公司将享受 0% 进口关税和 15% 豪华物品增值税的刺激激励措施。”

承认搬砖时用过AI有多难？近半数新加坡员工不敢说yes：据协作平台Slack近期发布的一份数据指出，尽管新加坡的人工智能普及率正在不断提高，仍有近半数的员工不愿承认有在工作中使用过人工智能（AI）。

数据称，根据调研，52%的员工有在工作中使用过AI，并且有53%的员工对AI能够取代某些特定任务持有积极态度。不过，也有45%的新加坡员工称其不愿向管理人员承认自己使用过AI，因为他们担心自身（的能力）会被视为不称职、懒惰或者作弊。

寒冬再临，东南亚科技生态今年融资总额已不到去年一半：Tracxn在日前发布的一份报告中指出，伴随在全球经济疲软的大环境背景之下，东南亚科技领域的融资表现在2024年大幅收缩，其融资总额较上年的70亿美元呈现出59%的降幅，仅为28.4亿美元（共计420轮融资交易）。此外，报告也表示，与22年的142亿美元相比，今年的融资总额下降幅度高达80%。

马来西亚启动“东盟初创企业倡议”：动点出海获悉，马来西亚科技创新部（MOSTI）部长Chang Lih Kang日前表示，马来西亚已启动一项名为“东盟初创企业倡议”（ASEAN Startup Initiative，ASI）的计划，从而支持初创企业发展，促进区域创新生态的繁荣与连通。

观点称马来西亚有机会取代新加坡成区域物流中心：尽管新加坡一直是东南亚区域主要的物流中心，马来西亚交通部长陆兆福认为，新加坡的国土面积小，限制了物流领域发展，马来西亚应利用土地优势并加强建设，同时放眼取代新加坡在本区域物流领域的地位。

消息称印尼接受苹果10亿美元投资计划，iPhone 16禁令或将解除：据彭博社援引知情人士消息指出，在听取了苹果公司的汇报后，印尼总统普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto）批准当地政府接受苹果的10亿美元投资计划。同时，消息人士也表示，普拉博沃也正在寻求苹果后续提供更多投资。据悉，这项投资协议将包含建设两家工厂以及资助苹果学院等内容。

投融资

保险科技公司Bolttech获得超1亿美元融资：动点出海获悉，总部位于新加坡的保险科技公司Bolttech已于近日在其C轮融资中筹集到了超1亿美元的资金。据了解，这笔资金由Dragon Fund by Liquidity和MUFG领投，Baillie Gifford、Generali等机构参投。融资后，Bolttech的估值达到21亿美元。

数字银行Tyme获得2.5亿美元融资：据了解，总部位于新加坡的跨国数字银行集团Tyme Group宣布，已在由巴西数字银行Nubank领投的D轮融资中筹集到了2.5亿美元资金。据介绍，这笔融资得到了超额认购，融资后，Tyme的估值达到了15亿美元。