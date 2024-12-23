彭博社的马克·古尔曼在最新一期 Power On 时事通讯中，透露了苹果在 AirPods 健康功能开发方面的最新进展。

古尔曼说，苹果正在研发一系列健康功能，包括心率监测器、体温传感器以及能够追踪“大量生理指标”的新型传感器。目前，苹果正集中精力开发心率传感器。

在内部测试中，苹果发现 Apple Watch 提供的心率信息更为准确，但古尔曼指出，AirPods 的测试结果也相当接近。关于其他健康功能的细节以及具体的时间表暂时未知，但古尔曼表示，这些功能将在“未来几年内”陆续推出，并有可能在 AirPods Pro 3 中首次亮相。

此外，苹果也在重新启动 AirPods 摄像头的研发项目。该项目此前曾被取消，但随着苹果突然对为人工智能时代开发产品兴趣日益浓厚，该项目又重新启动。古尔曼指出，该项目是苹果人工智能和 AirPods 硬件开发团队的重点项目，但预计仍需数年时间才能推向市场：“事实上，它现在被视为苹果人工智能和 AirPods 硬件开发团队的优先事项。即便如此，我也不认为这项技术会在未来几年内上市——前提是它不会再次被取消。”

今年早些时候，苹果为 AirPods Pro 2 发布了新的固件更新，增加了听力健康功能，并使 AirPods 能够作为 FDA 认证的助听器使用。随着这些功能的推出，苹果明显正在朝着更加注重健康的方向发展，因此，为没有 Apple Watch 的用户推出 AirPods 健康功能是一项很可能采取的举措。