前几天在网上冲浪时发现一个新的 AI 搜索助理——Hika AI，于是我抱着试一试的心态用了一下，它主打的图表分析是一大亮点。

目前 Hika 只有网页版应用，PC 端、手机端均可。据介绍，Hika 是一款免费的知识获取引擎，“为你探索世界提供全新的方式与思路，你提出问题，Hika 会实时搜索网络，深度思考并给出答案”。

Hika 的实时搜索会参考全网实时信息外加自带知识库，结果最后会同步给出关键参考来源。

除了文字，Hika 还提供多种图表分析，以直观展现重点概念间的关系。

以询问天气为例，Hika 除了给出常规的文字答复外，还会追加显示表格（表格需要自行点击“图表详解”按钮）与线索图，给你更直观的解答。线索图可以直接下载至本地。想要保存搜索的话，点击问题右上方的爱心按钮即可。

另外，在 PC 网页端将鼠标指针移动至文字答案区域，界面会显示“星标”按钮，点击可以让 Hika“再多讲讲“，或者“再多问问”，选择前者它会给出更进一步的解答，后者则是给出多维度的问题建议，让你进一步探索。

以下是更多问答案例：

个人感觉，对比分析、事件分析等问题，非常适合用 Hika 来解决，它会给出详尽的表格、线索图解析，能有效提升获取答案的“舒适感”。你也可以将其用作教育、研究等场景。

截稿前 Hika 处于非正式版内测阶段，提供中、英、日、德、西等多语言支持。感兴趣的话可以前往他们的网站 https://hika.fyi/ 一探究竟。