据多家媒体报道，12月23日，本田和日产共同宣布，双方已就合并事宜签署谅解备忘录，将正式开启合并谈判。二者将以共同出资成立一家控股公司、双方均作为该控股公司子公司的方式进行合并。

据悉，本田、日产计划于 2026 年 8 月成立控股公司，预计将在 2025 年 6 月前结束谈判，两家公司股票预计将在 2026 年 7 月底至 8 月期间退市。

根据公告，三菱也将考虑签署谅解备忘录，考虑加入合并的可能性。据了解，三菱计划在 2025 年 1 月底之前给出最终决定。

公告称，此次签署的备忘录旨在探索三菱汽车在日产和本田的业务整合中可能的参与、介入及协同效应分享。三家公司已经达成初步协议，计划展开讨论的重点是围绕智能化和电气化领域展开战略合作。三菱汽车自始参与其中，三家公司也一直在推进相关谈判。

三家公司也一致同意，若三菱汽车参与其中，将进一步推动更大规模的协同效应。三菱汽车计划在 2025 年 1 月底之前就是否参与此次整合作出最终决定。

据了解，本田、日产双方将成立整合准备委员会，开始深入洽谈，以确保业务整合顺利进行。声明提出，本田和日产寻求通过合并实现整体年销售额超 30 万亿日元、年营业利润超 3 万亿日元的目标。