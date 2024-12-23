房地产咨询公司莱坊（Knight Frank）在日前发布的一份报告中指出，凭借庞大的投资和使用规模，到今年底，马来西亚有望成为东南亚最大的数据中心枢纽。

报告表示，今年期间，马来西亚数据中心的年使用量达429兆瓦，而这领先于其他东南亚国家。相应的，莱坊称，这一增长主要得益于微软、AWS、谷歌、甲骨文等科技巨头的战略投资，其投资总额高达233亿美元。

目前，马来西亚拥有54个处于运营状态的数据中心，总容量为504.8兆瓦。其中，柔佛州的IT容量位居具体城市首位，巴生谷则是这一领域的核心市场。其他热门地区包含砂拉越、森美兰、吉打等地。

据介绍，今年前十个月，马来西亚获得了近315.6亿美元的数字投资，是23年总额的3倍。于此，莱坊认为，在创新和数字经济战略增长的推动下，马来西亚正在重新定义其在全球科技领域中的形象。

莱坊相关人士指出，马来西亚已连续两年（包含今年）位居东南亚五大数据中心机会指数榜首的位置——这种地位不仅强化了马来西亚在东南亚的竞争优势，也表明该国已为维持数字经济的长期增长做好了准备。

不过，报告也强调，随着马来西亚继续巩固其在数据中心领域的重要地位，当地政府、行业参与者和教育机构之间的合作将对培育蓬勃发展的数据中心生态起到更为关键的作用。同时，在加强基础设施、建立明确监管框架以及促进可持续发展方面，马来西亚同样需要更为重视。

展望未来，报告认为，马来西亚的数据中心行业将进入稳定阶段。“随着私营机构积极发挥作用、通过创新利用技术减少碳足迹、并将最佳实践带到马来西亚，当地政府有望采取更为相衬的应对策略，通过对可持续发展和科技发展之间的法规、指导方针、政策的平衡，营造出一个对投资者更为友好的发展环境。”