当前 AGI（通用人工智能）热度一直有增无减。OpenAI CEO 阿尔特曼认为，AGI 将会在现有硬件的支持下比预期更早实现；而前 Google CEO 埃里克·施密特则表示，一旦 AI 开始自我改进，“我们应考虑暂停其进一步发展”。

在本月 17 日接受美国电视网 ABC 新闻采访时，施密特表示：“最终你可能会告诉计算机，‘学会一切，做到一切。’当系统能够自我改进时，我们必须认真考虑是否要拔掉它的电源。这将是极其艰难的，如何保持平衡将非常具有挑战性。”

施密特预测，AI 将从特定任务助手逐渐发展为能够独立决策的复杂系统。当 AI 发展到这种程度时，人类就应介入并考虑关闭系统，施密特指出。人类还需要确保 AI 无法反制关闭系统的努力。“从理论上讲，我们最好有个人能‘掌控电源’，就像比喻中所说的那样。”

马斯克曾在 10 月表示，AI“最有可能是伟大的”，但也有 10% 到 20% 的几率可能走向坏的一面。他强调，AI“变坏”的可能性并非零。

尽管如此，施密特也对 AI 的积极潜力持乐观态度。他表示：“重要的是，这种强大的智能意味着每个人都将拥有一个像博学者一样的助手，随时都在口袋里。除了笔记和写作助手，每个人还会有像爱因斯坦和达芬奇这样的智慧人物为自己提供建议。这将适用于全球每一个人。”