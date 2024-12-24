消息称苹果计划于明年初发布多款新品，这些新品包括新款 MacBook Air、iPad 11、iPhone SE 4、AirTag 2 以及新款 iPad Air 等。

彭博社记者马克·古尔曼在社交媒体上再次确认，iPad 11、iPhone SE 4 和新款 iPad Air 预计将于明年“春季”发布。值得注意的是，他指出搭载 M4 芯片的 13 英寸和 15 英寸新款 MacBook Air 的发布时间将“早于”其他设备，但他并未给出具体时间表。

这一表述暗示，新款 MacBook Air 或将于明年一月至三月期间，通过苹果新闻发布室网站发布新闻稿的形式亮相，而其他产品则可能在苹果通常于三月或四月举办的春季发布会上正式推出。此举或表明苹果希望尽早完成对 MacBook Air 的小幅更新。

本月早些时候，苹果发布了 macOS 15.2，并在更新过程中意外泄露了明年即将推出新款 MacBook Air 的信息。

目前，尚未有关于新款 MacBook Air 外观设计重大改变的传闻，预计只有 M4 芯片和其他一些小升级。可能的新功能包括 Center Stage 摄像头，以及将雷雳 3 接口升级为雷雳 4 接口。

数月前，苹果已更新了搭载 M4 芯片的 MacBook Pro、iMac 和 Mac mini。Geekbench 跑分结果显示，M4 芯片的多核 CPU 性能相较于 M3 芯片提升了约 25%。