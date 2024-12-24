吉利控股集团总裁、极氪智能科技 CEO 安聪慧日前在媒体沟通会上表示，特斯拉赚钱是销量到 100 万台左右的时候，极氪品牌应该达到它的一半销量就能赚钱。

虽然说“（卖）不带发动机的（电动汽车）不赚钱”，但是也有赚钱的。安聪慧表示，相信随着品牌继续向上，规模销量不断增加，一定能赚钱。

极氪与领克于今年 11 月进行战略整合，新公司简称为“极氪科技集团”，旗下拥有极氪汽车、领克汽车双品牌。

而对于两个品牌之后的规划，安聪慧透露：

技术的规划，一定是聚焦，一定是平台化，极氪品牌会继续向上，就是大型，中大型； 机械架构会有所区别，领克这里是在沃尔沃的 SPA 平台上，继续升级； 极氪也有大型车，就是浩瀚 R 架构。但是在智能化方面，完全统一。 在中间的细分市场，也是最大的细分市场，A 级，A+ 级，B 级，领克主要聚焦混动，极氪主要聚焦纯电，两个品牌不产生任何冲突。 在小型车的细分市场，未来的规划都在领克品牌上，每年复合增长 40%，到 2026 年达到 100 万台。

据悉，极氪 2024 年 11 月交付新车 27,011 台，同比增长 106%，环比增长 8%，连续三月创新高，累计交付超 39 万台。