马来亚投资银行在近期的一份报告中指出，由于整车（CBU）电动汽车的激励措施时限的临近，分析师预计，明年，马来西亚OEM制造商对电动汽车（EV）领域的本地化投资将会得到增加。

该机构表示，明年期间，马来西亚有望出现更多的电动汽车开发项目。

作为背景，据介绍，在马来西亚，针对整车电动汽车的进口关税和消费税豁免，以及售价低于10万林吉特的整车电动汽车的进口限制将于2025年底到期。

从这一点出发，马来亚投资银行认为，电动汽车制造商——如比亚迪、特斯拉、小鹏、深蓝等企业需要考虑在马来西亚本地组装汽车，从而保持自身的价格竞争力。

再作为对比，目前，马来西亚本土车企宝腾已推出了马国的首款国产电动汽车e.MAS 7(携手吉利），售价12万林吉特（约合19.59万人民币）起。另一方面，马来西亚的另一位本土汽车品牌Perodua也正计划在明年四季度时推出其首款电动汽车产品，预计售价在5万至9万林吉特之间。

此外，就马来西亚市场中的日系品牌而言，据悉，本田（马来西亚）计划于25年推出其首款（指在当地的首款）电动汽车e:N1（预计售价超过16万林吉特）。丰田即将推出改款的Corolla Cross Hybrid（卡罗拉锐放混动版），预计售价超14万林吉特），而日产则已在当地推出了Kicks e-Power（日产劲客混动版），售价超11万林吉特。

面对这一进程，马来亚投资银行称，随着车企不断加大推出产品的力度和决心，市面上越来越多的电动汽车也将推动当地对公共充电基础设施投资的进一步增多。

据了解，马来西亚曾在此前规划，到25年，计划在全马国内拥有1万个电动汽车充电桩。不过，这一进程仍相对缓慢——为了实现这一目标，当地每月预计需要安装约554个充电桩，而24年的平均每月安装量约为111个。并且数据也进一步指出，截至今年10月，马来西亚的电动汽车充电桩数量仅为2254个。

再把视角转移到市场普及率层面。今年前9个月期间，马来西亚电动汽车和混动汽车的销量分别为9955辆和22913辆，占当地汽车总销量的2%和4%。对比之下，这些数字在23年时分别为1%和4%，而马来亚投资银行预计其在25年时为3%和5%（25年的总销量预计为75万辆）。

于此，该机构表示，电动汽车普及率的持续增长会需要马国政府进一步出台政策和激励措施，以支持其长期的过渡转型——其中，电动汽车充电基础设施的加速推出以及在25年中期有针对性地取消燃料补贴，可能会推动需求向电动汽车的进一步转变，继而使在电动汽车领域涉足较多的汽车企业受益。