星动纪元近日发布了其自主研发的端到端原生机器人大模型ERA-42，并将其与自研的五指灵巧手星动XHAND1相结合，首次实现了仅凭一个具身大模型，即可驱动灵巧手完成超过100项复杂精细的操作任务。这其中包括拿起螺钉并用钻紧固、用锤子敲打钉子、扶正水杯并倒水等高难度动作，标志着机器人智能化水平迈上了一个新台阶。

ERA-42的强大之处在于其卓越的通用性和灵巧操作能力。它无需任何预编程技能，就能在短时间内学会新任务。通过少量数据收集，ERA-42能够在不到两小时内掌握新技能，并持续快速学习更多新任务。相比传统的夹爪机器人，基于ERA-42的五指灵巧手星动XHAND1能够使用更多工具，执行更复杂、更精细的操作任务。例如，经过简单的彩色方块抓取数据训练，ERA-42就能成功实现对从未见过的多样化物体的抓取泛化。在面对单任务或长序列任务时，ERA-42也展现出了强大的抗干扰能力，随着模型规模的扩大，任务成功率也显著提升。

为了构建通用具身智能体，星动纪元还推出了为AI定义的全新硬件平台。以星动XHAND1为例，它拥有12个主动自由度，并采用纯电驱方式实现全自主五指关节驱动。每个手指还配备了高分辨率触觉阵列传感器，能提供精确的三维力触觉和温度信息。