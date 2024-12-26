25 款腾势 D9 重磅上市，推出 DM-i 超级混动版和纯电版共 8 个版本车型，官方指导价 33.98-46.98 万元。在设计上，25 款腾势 D9 秉承经典美学精髓，融合全新设计语言“优雅之势”，全新升级的钻石切割前脸，优雅兼顾功能，彰显豪华大气；车身侧面，全球领先的滑门分缝技术，使轮廓线条流畅而动感，增强视觉冲击力，优化空气动力学性能，将大众美学与汽车工业设计科学结合。25 款腾势 D9 新增繁星灰外观配色，加之凝夜黑、皓日白、晌雅蓝共计 4 种外观颜色。

此外，25 款腾势 D9 全系标配帝瓦雷剧院级声场、7.5L 智能冷暖冰箱、静音电吸门等，并可“一键即享”四种不同座椅布局，是全家出行“七居室大平层”，也是商务出行移动“头等舱”，全场景都舒适。得益于全球首款新能源 MPV 专属底盘构架，25 款腾势 D9 软硬兼得，不颠不晃。其底盘大量采用铝合金材料，新增液压摆臂衬套，可精确控制悬架系统的回弹和阻尼。其搭载第五代 DM 技术，采用插混专用 1.5Ti 超高热效率发动机，至高热效率达 45.3%，是全球量产 MPV 发动机热效率第一；配合 EHS200 电混系统，综合续航高达 1100km，CLTC 纯电续航 200km，百公里馈电油耗低至 5.85L，全路况超强能耗，油电皆优。

纯电版基于比亚迪集团 e 平台 3.0 打造，搭载全新 103kWh 刀片电池，还带来了全球领先的冷媒直冷，超长续航可达 620km，真续航不虚标。而且，25 款腾势 D9 全系标配 800V 高压平台，充电 15 分钟续航243 公里；双枪超充技术，主副充电口至高充电功率均高达 200kW，不依赖超充桩，普通桩也能实现极速快充，真正做到用车无忧。智驾方面，25 款腾势 D9 全系标配“天神之眼”高阶智驾，其中，AEB 刹停速度 120km/h。智舱方面，25 款腾势 D9 搭载 DiLink 超智能交互系统，配备专属定制车机芯片，依托 AI 大模型，25 款腾势 D9 还支持 AI 智能体、智慧问答等功能。

25 款腾势 D9 以腾势独有的金字塔整车安全结构为用户专属打造，配备同级领先的 9 个安全气囊，同级超长侧气帘贯穿前中后三排，首创车内摄像头物理关闭功能，以及五合一健康安全座舱，为全员提供安全保护。