被誉为“电动汽车教父”的安迪·帕尔默对那些计划放弃电动汽车、转向混合动力车的汽车厂商提出了警告。

帕尔默曾任阿斯顿·马丁 CEO 和日产高管，在接受《商业内幕》采访时表示，推迟转向电动汽车而选择混合动力车的做法是一条“愚蠢的道路”，并警告说，这样的公司会面临被中国电动汽车制造商甩在后头的风险。

帕尔默“电动汽车教父”的称号源自他在日产担任首席运营官期间的贡献。他主导了日产“聆风”电动汽车的开发，该车自 2010 年推出以来，已售出超过 50 万辆，是全球首款量产电动汽车。

他说：“混合动力车是条死路。它们是过渡策略，停留在这一过渡阶段越久，进入电动汽车新时代的速度就越慢。如果你通过混合动力车来拖延电动汽车的过渡，那你就会更长时间处于劣势。”

帕尔默认为，中国电动汽车产业的成功，得益于中国长期的产业政策。早在 2009 年以来，中国政府已为电动汽车制造商投入了至少 2300 亿美元的补贴。他曾在东风汽车公司董事会任职，并亲眼见证了中国政府在新能源车领域的积极推动。他强调，中国的成功在于其明确的产业战略，而这是西方长期缺乏的。

他表示，欧美对华关税只会削弱西方企业的竞争力。西方汽车制造商应为与中国汽车厂商的“适者生存”做准备，尤其是在欧洲，比亚迪和小鹏等品牌正在快速扩张。“如果中国厂商能在欧洲市场打拼成功，他们将无敌于世界。”

尽管丰田在早期的混合动力战略取得了成功，但随着中国市场快速转向电动汽车，这一策略已经暴露出问题。“丰田把日本汽车工业带进了一条死胡同，难以恢复。”他分析道。

同时，日产未能善用其电动汽车技术和市场领先优势，最终导致如今陷入困境。“日产的管理问题导致了今天的局面，电动汽车的产品阵容非常薄弱。”

他认为，消费者对电动汽车的迟疑主要源自其高昂的价格。他建议，电动汽车的价格必须与传统燃油车持平，这需要提供更小电池、更低价格的车型。政府应当加大充电网络建设的支持，以缓解“续航焦虑”。此外，西方可以从中国的产业战略中汲取经验，尤其是在电池领域，那里是中国的强项。“如果西方想追赶上来，应该效仿中国的做法。”