在1月即将到来的2025年美国国际消费电子展（CES）上，宝马将发布新世代超感智能座舱——BMW首创全景iDrive和BMW新世代操作系统X，将随首款新世代SAV车型在2025年内推出，并将在2026年与中国消费者见面。中国市场版本将融入顶尖本土技术和服务，满足中国消费者几乎所有场景的交互需求。在中国，BMW智能个人助理的高频使用率超8成；近8成用户高频使用在线宝马导航；宝马车载娱乐应用APP的使用率也超过70%，可在车内畅享QQ音乐、网易云音乐、腾讯视频和爱奇艺等热门音视频内容。

BMW新世代车型的关键数字体验领域将由中国数字研发团队与慕尼黑研发团队联手设计，包括智能个人助理、导航系统、用户界面以及车内生态系统的数字化功能和服务。宝马宣布将携手中国头部科技伙伴，在大模型、生成式人工智能和智能语音交互等领域开展合作和探索，提升核心用户体验，例如生成式AI大语言模型、智能语音助理、车载导航、游戏等多场景数字化生态。

新世代不仅仅是一款车，更标志着一个全新宝马车型系列的诞生，新世代展现了BMW品牌及产品在设计、技术和理念上的一次跨越，包括：全新的设计语言，全新的电驱和电池技术，全新的电子电气架构，全新的智能座舱和操作系统，全新驾驶辅助系统，以及“超越极致”的终极驾驶乐趣体验。

新世代车型代表了宝马在智能数字化和人机交互的颠覆性创新。宝马新世代车型将搭载全新的电子电气架构，包含4个“超级大脑”（域控制器）将智能数字体验和纯粹驾驶乐趣提升至全新维度，整车的算力大幅提升。