去年中国电影资料馆、抖音、火山引擎共同发起了“经典香港电影修复计划”，宣布将 4K 修复 100 部经典港片。抖音集团官方公众号日前宣布，历经一年多的修复工作，已完成了 100 部港片的 4K 修复工作，并将其上线抖音、抖音精选、西瓜视频，搜索片名即可观看。

据介绍，为了让这些经典影像重焕光彩，修复团队精选 10 部影片由“人工 + AI”逐帧修复，其余 90 部以 AI 技术修复为主。本次修复秉承“修旧如旧，尊重原创”的原则，项目组邀请多位影片主创走进修复室指导，力图让修复效果符合主观审美和创作者的情感意图。

火山引擎首次将视觉大模型技术应用到老片修复场景。火山引擎多媒体实验室的算法工程师利用 AI 标识技术，优化影片的清晰度、流畅度、色彩，去除瑕疵；提供智能插帧等技术方案，提升视频帧率、减少卡顿，让动作片画面更顺滑、流畅；应用结合美学标准的色彩校正方案，借助算法模拟电影胶片颗粒的生成，保持胶片电影的特殊质感。

12 月 26-29 日，“经典香港电影修复计划专题展”将在中国电影资料馆举办，本次修复的 4K 版《笑傲江湖》《喋血双雄》《地下情》《富贵逼人》《龙虎风云》《蜀山：新蜀山剑侠》将在影院大银幕与影迷见面。

具体影片如下：