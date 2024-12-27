市场调查机构 Counterpoint Research 日前发布博文，报告称 eSIM 技术优势明显、用户满意度高，但用户认知度低和设备限制阻碍了 eSIM 的广泛应用。

eSIM 是一种数字化的 SIM 卡，无需实体卡即可连接到移动网络，它将 SIM 卡信息直接写入设备芯片中，用户可以通过扫描二维码或手动输入信息来激活 eSIM。

该机构调查了美国、加拿大、英国、法国、德国、波兰和日本的 3535 名受访者，仅 35% 的受访者知道 eSIM 技术；而在了解 eSIM 技术的受访者中，仅 39% 正在使用，超过 90% 的 eSIM 用户对其服务表示满意。

该机构认为全面推广 eSIM 技术存在消费者认知不足、设备兼容性不高、缺乏切换需求等挑战，许多消费者不了解 eSIM 的优势和潜力，且部分用户认为没有必要从传统 SIM 卡切换到 eSIM，61% 的受访者将“仅 eSIM”列为最不喜欢的 SIM 卡选项。

Counterpoint 的研究总监 Mohit Agrawal 与研究分析师 Siddhant Cally 均指出，提高用户认知度、改进用户体验以及扩大 eSIM 兼容设备的范围，对于推动 eSIM 技术的普及至关重要。随着 eSIM 技术在中低端智能手机中的普及，eSIM 的采用率有望大幅提升。