广汽集团在2024年中国机器人网年会上推出了自主研发的第三代具身智能人形机器人——GoMate。广汽集团此次发布的GoMate是一款全尺寸的轮足人形机器人，全身拥有38个自由度。机器人采用了可变轮足移动结构，融合了四轮足、两轮足两种模式。四轮足稳定状态下高度约1.4米，两轮足站姿高度可达1.75米。四轮足模式下，机器人可稳健上下楼梯、爬坡、单边越障；两轮足模式下，机器人动作灵活高效，空间占用更小。

除了能够精准地进行动作控制，GoMate融入了广汽自研纯视觉自动驾驶算法，具备自主导航等诸多亮点。其中包括FIGS-SLAM算法架构，可实现机器人从平面智能到空间智能的飞跃；云端多模态大模型的应用，使机器人能够在毫秒级内迅速响应人类复杂的语音指令；基于3D-GS三维场景重建技术与VR头显的沉浸式遥操作技术，GoMate能够自主规划动作并进行高效的数据采集；室内外全场景SLAM技术则确保了机器人厘米级的定位精度；在动态场景下，GoMate也可凭借灵敏的自主避障技术，探测感知百米内的障碍物变化。

此外，广汽集团成功搭建了一个低成本、高性能的系统平台架构，使GoMate能够满足用户对高性能和低成本的双重需求，在市场上更具竞争力。