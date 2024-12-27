据华尔街日报报道，微软正在大力推广其人工智能助手 Copilot，将其捆绑到 Microsoft 365 订阅服务中，并在澳大利亚和部分东南亚国家率先提价。

报道指出，微软这项举措虽然加速推进普及 Copilot，但捆绑销售模式加之订阅服务价格上调，引起部分用户的反感和不满，并认为微软需要平衡 Copilot AI 技术推广与用户接受度，才能确保 Copilot 的成功。

报道称在澳大利亚和部分东南亚地区，客户无论是否需要，在使用 Word、Excel 和 PowerPoint 等 Microsoft 365 应用的时候，均内置 Copilot AI 助手。

澳大利亚 YouTube 主播阿利斯泰尔·弗莱明（Alistair Fleming）表达了强烈不满，他吐槽道：“订阅价格从 11 澳元涨到了 16 澳元，而对于消费者来说，只是多了个超级活跃的 AI 助手，每次我写完一行字，Copilot 图标就会跳出，主动提出‘帮忙’。这很烦人。”

根据 Sensor Tower 的统计数据，从 2023 年 5 月到 12 月中旬，Copilot 聊天机器人应用程序下载量为 3700 万次；作为对比，OpenAI 的 ChatGPT 同期下载量为 4.33 亿次。