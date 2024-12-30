2023 至 2024 年间，《心灵杀手 2》和《黑神话：悟空》等一批画面表现出色的游戏相继问世，但游戏行业对更高画质的追求并未止步。然而，这种对极致画面的执着似乎已将游戏工作室逼入绝境，开发人员普遍认为，不断攀升的开发成本已造成了令人担忧的局面。

仅今年一年，游戏行业就已遭受数千人次的裁员。从索尼 PlayStation 和微软 Xbox 等游戏巨头，到众多小型工作室，无一幸免，都面临着严峻的生存挑战。

据《纽约时报》报道，许多开发人员指出，游戏行业已无法承受在画面表现上不断超越自我的压力。究其原因，极致的视觉效果将 AAA 级游戏的预算推向天文数字，给所有开发环节都带来了不必要的压力。一旦一款耗资超过 2 亿甚至 3 亿美元的游戏遭遇失败，最终往往会导致裁员，而这在当今的游戏行业已变得司空见惯。

在《自杀小队》和《Concord》（星鸣特攻）等近期作品遭遇滑铁卢之后，游戏工作室今年损失巨大。此外，报道还强调，尖端画面并非当今市场的主要卖点。正如一位前 Square Enix 高管所言，逼真的视觉效果只对一小部分玩家群体有吸引力。他认为，年轻受众更容易被《我的世界》和《堡垒之夜》等游戏中风格化的视觉效果所吸引。显然，高保真画面只是在少数核心玩家群体中产生了影响。

游戏开发者 Rami Ismail 指出，解决行业当前困境的一个方法可能是专注于开发流程更短、画面要求相对较低的游戏。这可以在一定程度上缓解 AAA 游戏不断膨胀的预算压力，同时又不会流失玩家。

近期《宇宙机器人》荣获年度最佳游戏奖，证明了预算相对友好、注重引人入胜的美学而非尖端画面的游戏同样可以获得成功。