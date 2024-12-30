PIX Moving宣布完成B1轮融资，投资方是浙商创投，基金来源为国家中小企业发展基金、湖州长三合控股集团，此轮融资主要用于PIX Robobus、Roboshop等产品的量产。此前，PIX 已获得美国硅谷风险投资基金SOSV、日本上市公司TIS株式会社以及中国A股上市公司勘设股份等投资。

当前，全球自动驾驶正在逐步走出技术试验阶段，向着商业化应用迈进，技术不断成熟、各国法规逐步完善以及消费者接受度逐渐提升，自动驾驶的应用场景会越来越广泛，随着人口老龄化的加速，在公共交通领域，将开启全新的出行模式和商业机会。

目前，PIX无人驾驶小巴（Robobus）已经获得了来自中国、西班牙、意大利、韩国、美国、日本等国客户的批量订单，本轮融资，主要用于工厂产能提升，实现Robobus的全球快速交付。

PIX 已经拿到意大利都灵和贵阳公开道路的测试牌照，正在申请北京、广州、深圳等城市的牌照，逐步在全国规模化落地运营。除了Robobus以外，该工厂还将推动Robo-EV产品从工程样车走向初步交付。此轮融资完成，PIX 也将进一步扩大国际化人才队伍，强化研发硬实力与全球化市场领先优势，加大产品和服务的出口，使 PIX国际化和商业化走上快速发展通道，自动驾驶产品将交付到全球更多的国家。