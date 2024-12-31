今日，小米汽车公布了小米 SU7 “小米 15 周年限定色”——璀璨洋红（选装价 9000 元）。据悉，除了该限定色，小米 SU7 小米 15 周年限定系列也将同步开售，包括 4 款新轮毂、1 款新内饰，将于 1 月 1 日 0 点在小米汽车 App 开售。

据介绍，4 款新轮毂分别是璀璨洋红专属的 20 英寸米型轮毂，全系升级 Brembo 卡钳，选装价为标准版 / Pro 版 8000 元，Max 版（标配 Brembo 卡钳）6000 元；全车系可选的 20 英寸米型轮毂（珍珠白），同样全系升级 Brembo 卡钳，选装价为标准版 / Pro 版 8000 元，Max 版（标配 Brembo 卡钳）6000 元；全车系可选的 20 英寸花瓣低风阻轮毂，选装价为 6000 元。Max 版可选的 21 英寸运动轮毂，选装价 13000 元。

1新内饰为米灰色内饰，全车系免费可选，限时赠送价值 8000 元的 Nappa 真皮材质。

官方称，限时改配时间为 2025 年 1 月 1 日 0 点~2025 年 1 月 5 日 24 点，锁单未交付用户可参与。如改配成功，将重新安排生产计划和计算预计交付时间。

目前，小米 SU7 提供 4 大色系共 9 种颜色，分别是：海湾蓝、熔岩橙、雅灰、流星蓝、霞光紫、橄榄绿、寒武岩灰、珍珠白、钻石黑。其中海湾蓝、雅灰、橄榄绿为免费选配，其余车色需要 7000 元加购。